commentss НОВОСТИ Все новости

Не повезла в больницу: на Волыни скончался годовалый мальчик, которого можно было спасти

Мать знала о критическом состоянии ребенка, но проигнорировала госпитализацию – эксперты подтвердили: шанс на спасение был.

24 января 2026, 13:06
На Волыни произошла трагедия, больно ударившая по всей общине. В одном из сел Ковельского района умер мальчик в возрасте всего один год и три месяца. Причина смерти — отсутствие необходимого медицинского лечения, которое ребенок мог получить вовремя. Об этом сообщает прокуратура Волынской области.

Всего год и три месяца жизни был отмерен мальчику из-за халатности матери — трагедия в Ковельском районе всколыхнула Волынь.

По данным следствия, 25-летняя мать мальчика заметила, что ее сын заболел. Состояние ребенка ухудшалось, однако женщина не обращалась за медицинской помощью. Она пыталась лечить младенца на дому, несмотря на очевидные признаки серьезного заболевания. Когда состояние мальчика стало критическим, к ситуации все же присоединились медики.

Врач, осмотревший ребенка, четко подчеркнул: необходима немедленная госпитализация. Промедление могло стоить жизни. Однако даже после этого предупреждения женщина не отвезла сына в больницу. Ребенок оставался дома, без специализированной помощи, в условиях, не позволявших стабилизировать его состояние.

Вскоре мальчик скончался. Медицинские эксперты, проводившие оценку обстоятельств смерти, пришли к однозначному выводу: при своевременном обращении к врачам ребенка можно было спасти. Речь идет не о редкой или неизлечимой болезни, а о состоянии, которое подвергалось лечению по стандартным медицинским протоколам.

Волынская областная прокуратура сообщила 25-летней женщине о подозрении. Ее действия квалифицируют как приведшие к тяжелым последствиям из-за пренебрежения обязанностями по уходу за ребенком. В настоящее время продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают все детали и обстоятельства трагедии.

