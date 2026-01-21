Трагедія на Київщині: 7-річний хлопчик застрелив дитину з рушниці батька — суд виніс жорсткий вирок

У Київській області суд поставив крапку у справі, яка сколихнула всю країну. Жителя села Старе Бориспільського району засудили до п’яти років позбавлення волі після того, як його 7-річний син смертельно поранив сусідську 6-річну дівчинку з мисливської рушниці. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

5 років тюрми і 10 мільйонів компенсації: чим завершилася смертельна дитяча «гра» з мисливською зброєю

Трагедія сталася наприкінці серпня 2025 року. У будинку чоловіка гралися двоє дітей — його син та дівчинка, яка мешкала по сусідству. Як з’ясувало слідство, гладкоствольна мисливська рушниця та два заряджені патрони протягом кількох років зберігалися просто в загальній кімнаті, за шафою — фактично у вільному доступі для дітей.

Хлопчик знав, де лежить зброя. Під час гри він узяв рушницю, навів її у бік дівчинки та натиснув на спусковий гачок. Пролунав постріл. Від отриманих поранень дитина загинула на місці.

Суд встановив: саме неналежне виконання батьківських обов’язків і грубе порушення правил зберігання вогнепальної зброї призвели до загибелі малолітньої дитини та тяжкої психологічної травми іншої.

Під час судового розгляду чоловік повністю визнав свою вину і підтвердив усі обставини трагедії. Його визнали винним одразу за двома статтями Кримінального кодексу України — за злісне невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною та за недбале зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів.

За сукупністю злочинів суд призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Окрім цього, було задоволено цивільний позов родини загиблої дитини — з обвинуваченого стягнуть 10 мільйонів гривень моральної шкоди.

Ця справа стала болісним і трагічним нагадуванням: навіть легально зареєстрована зброя, залишена без належного контролю, може за лічені секунди зруйнувати кілька родин і забрати дитяче життя.

