Трагедия в Киевской области: 7-летний мальчик застрелил ребенка из ружья отца — суд вынес жесткий приговор

В Киевской области суд поставил точку по делу, которое всколыхнуло всю страну. Жителя села Старое Бориспольского района приговорили к пяти годам лишения свободы после того, как его 7-летний сын смертельно ранил соседскую 6-летнюю девочку из охотничьего ружья . Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Трагедия произошла в конце августа 2025 года. В доме мужчины играли двое детей — его сын и девочка, проживавшая по соседству. Как выяснило следствие, гладкоствольное охотничье ружье и два заряженных патрона в течение нескольких лет хранились прямо в общей комнате, за шкафом — фактически в свободном доступе для детей.

Мальчик знал, где находится оружие. Во время игры он взял ружье, навел его в сторону девочки и нажал на спусковой крючок. Раздался выстрел. От полученных ранений ребенок погиб на месте.

Суд установил: самое ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и грубое нарушение правил хранения огнестрельного оружия привели к гибели малолетнего ребенка и тяжелой психологической травме другого.

В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину и подтвердил все обстоятельства трагедии. Его признали виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины — за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком и небрежное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.

По совокупности преступлений суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск семьи погибшего ребенка — с обвиняемого взыскат 10 миллионов гривен морального вреда.

Это дело стало болезненным и трагическим напоминанием: даже легально зарегистрированное оружие, оставленное без должного контроля, может в считанные секунды разрушить несколько семей и унести детскую жизнь.

