Скандал у Кременці: мажори на квадроциклах побили майора ЗСУ після ДТП й намагалися «вирішити питання» через ТЦК

У Кременці на Тернопільщині звичайний вечір перетворився на гучний скандал, який швидко вийшов за межі регіону. У центрі міста група молодиків на квадроциклах після дорожньо-транспортної пригоди жорстоко побила майора ЗСУ Миколу Духанова — офіцера, який повертався з відпустки до місця служби. Про це повідомила Поліція Тернопільської області.

Побиття військового в центрі міста, перелом носа і тиск від людини з ТЦК — що сталося на Тернопільщині

Інцидент стався ввечері 11 січня 2026 року. Як видно на відео, яке з’явилося в місцевих Telegram-каналах, кілька чоловіків спочатку б’ють військового біля автомобіля, відходять, а потім знову накидаються на нього. Камера зафіксувала хаос, крики та повну відсутність будь-якої спроби врегулювати конфлікт словами.

Дружина офіцера Тетяна Штан розповіла, що за два дні до цього командування дало Миколі дозвіл поїхати додому й відсвяткувати день народження. Дорогою назад він потрапив у ДТП: у заднє колесо його автомобіля врізався квадроцикл без номерних знаків, за кермом якого був нетверезий водій.

"Коля вийшов із машини, щоб подивитися на пошкодження. У цей момент без жодних слів до нього підійшов інший водій квадроцикла і вдарив. Коли чоловік почав захищатися, підскочив і той, хто спричинив ДТП. Вони почали бити удвох", — написала Штан.

На місце прибула поліція, щоб оформити аварію та зафіксувати побиття. Але замість того, щоб утекти, учасники конфлікту поводилися зухвало — ображали військового, не приховуючи агресії. Згодом підтягнулися їхні знайомі, які почали пропонувати гроші, аби "зам’яти" справу.

Медики діагностували у Миколи Духанова перелом носа зі зміщенням.

Окремий резонанс викликала заява самого офіцера про те, що на місце події приїхав чоловік, який представився підполковником місцевого ТЦК та СП. За словами Духанова, той не цікавився станом потерпілого, натомість почав тиснути та погрожувати, розпитуючи, чому офіцер "залишив частину".

"Він шукав, за що можна зачепитися, — писала дружина військового. — Мій чоловік добровольцем пішов служити ще у 2015 році, потім був у резерві й повернувся до війська з перших днів повномасштабного вторгнення".

Поліція Тернопільської області повідомила про відкриття кримінального провадження за статтею 125 ККУ. Правоохоронці вже опитали свідків, переглянули записи з камер спостереження та направили потерпілого на судово-медичну експертизу. Остаточну правову оцінку обіцяють надати після отримання висновків.

У Тернопільському ОТЦК також заявили про початок службової перевірки. Там з’ясовують, чи справді на відео присутній військовослужбовець ТЦК, і обіцяють ідентифікувати особу, яка назвалася підполковником.

Історія в Кременці викликала хвилю обурення в суспільстві. Для багатьох вона стала символом болючого питання — як у тилу ставляться до військових, які повертаються з фронту, і чи справді всі рівні перед законом.

Читайте також, що Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив про грубі та тривалі порушення прав військовозобов’язаних у Білоцерківському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.