Скандал в Кременце: мажоры на квадроциклах избили майора ВСУ после ДТП и пытались «решить вопрос» через ТЦК

В Кременце в Тернопольской области обычный вечер превратился в громкий скандал, который быстро вышел за пределы региона. В центре города группа молодых людей на квадроциклах после дорожно-транспортного происшествия жестоко избила майора ВСУ Николая Духанова — офицера, возвращавшегося из отпуска к месту службы. Об этом сообщила полиция Тернопольской области.

Избиение военного в центре города, перелом носа и давление от человека с ТЦК, что произошло на Тернопольщине.

Инцидент произошел вечером 11 января 2026 года. Как видно на видео, появившемся в местных Telegram-каналах, несколько мужчин сначала бьют военного у автомобиля, отходят, а затем снова набрасываются на него. Камера зафиксировала хаос, крики и полное отсутствие какой-либо попытки урегулировать конфликт словами.

Жена офицера Татьяна Штан рассказала , что за два дня до этого командования дало Николаю разрешение уехать домой и отпраздновать день рождения. На обратном пути он попал в ДТП: в заднее колесо его автомобиля врезался квадроцикл без номерных знаков, за рулем которого был нетрезвый водитель.

"Коля вышел из машины, чтобы посмотреть на повреждения. В этот момент без всяких слов к нему подошел другой водитель квадроцикла и ударил. Когда мужчина начал защищаться, подскочил и тот, кто вызвал ДТП. Они стали бить вдвоем", — написала Штан.

На место прибыла полиция, чтобы оформить аварию и зафиксировать избиения. Но вместо того, чтобы убежать, участники конфликта вели себя вызывающе — оскорбляли военного, не скрывая агрессии. Впоследствии подтянулись их знакомые, которые начали предлагать деньги, чтобы замять дело.

Медики диагностировали у Николая Духанова перелом носа со смещением.

Отдельный резонанс вызвало заявление самого офицера о том, что на место происшествия приехал мужчина, представившийся подполковником местного ТЦК и СП. По словам Духанова, тот не интересовался состоянием потерпевшего, но начал давить и угрожать, расспрашивая, почему офицер "оставил часть".

"Он искал, за что можно зацепиться, – писала жена военного. — Мой муж добровольцем пошел служить еще в 2015 году, затем был в резерве и вернулся в армию с первых дней полномасштабного вторжения".

Полиция Тернопольской области сообщила об открытии уголовного производства по статье 125 УКУ. Правоохранители уже опросили свидетелей, пересмотрели записи с камер наблюдения и направили потерпевшего на судебно-медицинскую экспертизу. Окончательную правовую оценку обещают предоставить после получения заключения.

В Тернопольском ОТЦК также заявили о начале служебной проверки. Там выясняют, действительно ли на видео присутствует военнослужащий ТЦК, и обещают идентифицировать личность, назвавшуюся подполковником.

История в Кременце вызвала волну негодования в обществе. Для многих она стала символом болезненного вопроса — как в тылу относятся к военным, возвращающимся с фронта, действительно ли все равны перед законом.

