logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.18

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Таке не покажуть по телевізору: відчайдушні умови в ТЦК на Київщині
commentss НОВИНИ Всі новини

Таке не покажуть по телевізору: відчайдушні умови в ТЦК на Київщині

Омбудсман Дмитро Лубінець заявив про системні порушення умов утримання військовозобов’язаних у Білоцерківському ТЦК, які були зафіксовані ще півтора місяця тому, але так і не усунуті

21 січня 2026, 18:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив про грубі та тривалі порушення прав військовозобов’язаних у Білоцерківському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Йдеться про антисанітарні умови, відсутність нормальних місць для сну та елементарних засобів гігієни.

Таке не покажуть по телевізору: відчайдушні умови в ТЦК на Київщині

Умови ТЦК в Білій Церкві

За словами Лубінця, ці проблеми не є новими. Ще 4 грудня минулого року Офіс Омбудсмана здійснив офіційний моніторинговий візит до цього ТЦК та СП. Під час перевірки всі порушення були зафіксовані документально, а керівництву установи вказали на необхідність привести умови утримання військовозобов’язаних у відповідність до постанови Кабінету Міністрів №560 та директив Генерального штабу ЗСУ.

Закон прямо зобов’язує ТЦК та СП спільно з місцевими адміністраціями забезпечувати належні та людські умови перебування осіб. На усунення недоліків був наданий час, а повноваження для цього існували. Втім, як наголошує Омбудсман, минуло півтора місяця, а реальних змін так і не відбулося.

Натомість у соцмережах почали з’являтися нові відео з тими самими порушеннями, що спричинило черговий суспільний резонанс. Лубінець зазначає, що подібні скандали розколюють суспільство та грають на руку ворогу, але водночас стають єдиним способом змусити відповідальних осіб реагувати.

Омбудсман підкреслив, що його офіс виконав свою роботу: зафіксував порушення, надіслав офіційні звернення та дав час на їх усунення. У відповідь — мовчання і бездіяльність. За його словами, держава під час війни має або дотримуватися закону і поважати людську гідність, або визнати, що сама підриває цінності, які декларує.

Наразі Лубінець направив офіційні листи до командування Сухопутних військ ЗСУ та Київської обласної військової адміністрації з вимогою негайного та реального реагування, конкретних рішень і притягнення винних до відповідальності.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Комітет Верховної Ради України підтримав законопроєкт, який передбачає суттєве розширення повноважень селищних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), та рекомендував винести його на розгляд парламенту для ухвалення в першому читанні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/dmytro_lubinetzs/10838
Теги:

Новини

Всі новини