Такое не покажут по телевизору: отчаянные условия в ТЦК Киевской области

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о грубых и продолжительных нарушениях прав военнообязанных в Белоцерковском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Речь идет об антисанитарных условиях, отсутствии нормальных мест для сна и элементарных средств гигиены.

Условия ТЦК в Белой Церкви

По словам Лубинца, эти проблемы не являются новыми. Еще 4 декабря прошлого года Офис Омбудсмана совершил официальный мониторинговый визит в этот ТЦК и СП. В ходе проверки все нарушения были зафиксированы документально, а руководству учреждения указали на необходимость привести условия содержания военнообязанных в соответствие с постановлением Кабинета Министров №560 и директивами Генерального штаба ВСУ.

Закон прямо обязывает ТЦК и СП совместно с местными администрациями обеспечивать надлежащие и человеческие условия пребывания. На устранение недостатков было предоставлено время, а полномочия для этого существовали. Впрочем, как отмечает Омбудсман, прошло полтора месяца, а реальных изменений так и не произошло.

В соцсетях начали появляться новые видео с теми же нарушениями, что повлекло за собой очередной общественный резонанс. Лубинец отмечает, что подобные скандалы раскалывают общество и играют на руку врагу, но становятся единственным способом заставить ответственных лиц реагировать.

Омбудсман подчеркнул, что его офис проделал свою работу: зафиксировал нарушения, направил официальные обращения и дал время на их устранение. В ответ – молчание и бездействие. По его словам, государство во время войны должно либо соблюдать закон и уважать человеческое достоинство, либо признать, что само подрывает декларируемые ценности.

Лубинец направил официальные письма в командование Сухопутных войск ВСУ и Киевской областной военной администрации с требованием немедленного и реального реагирования, конкретных решений и привлечения виновных к ответственности.

