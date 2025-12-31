У "Резерв+" з’явилася нова опція: для кого вона стане обов’язковою

Міністерство оборони України повідомило про старт бета-тестування нової функції у застосунку "Резерв+", яка дозволить ставати на військовий облік дистанційно. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства оборони України.

Додаток Резерв+. Фото: з відкритих джерел

В оборонному відомстві повідомили, що найближчим часом частина українців отримає можливість оформити необхідні облікові документи без особистих візитів до ТЦК та СП та проходження паперових бюрократичних процедур. Наразі оборонне відомство шукає добровольців для перевірки коректності роботи сервісу.

Для того, щоб долучитися до тестування, громадянам необхідно заповнити спеціальну заявку через онлайн-форму.

Взяти участь у тестуванні можуть чоловіки, які наразі не перебувають на військовому обліку. Це стосується двох категорій громадян: юнаків, яким у 2026 році виповниться 17 років, або чоловіків віком від 25 до 59 років.

У Міноборони акцентують, що цифровізація цієї послуги дозволить суттєво зменшити бюрократію, зняти зайве навантаження з працівників ТЦК та спростити процедуру для військовозобов'язаних.

Водночас у міністерстві пояснили, що для жінок, які підлягають військовому обліку за медичним або фармацевтичним фахом, опція онлайн-постановки наразі недоступна. Їм для взяття на облік, як і раніше, потрібно особисто звертатися до ТЦК.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Міністерство оборони України оголосило про чергове оновлення застосунку Резерв+. Серед іншого, електронний військово-обліковий документ незабаром буде доповнений фотографією власника.

Це дозволить зробити ідентифікацію особи більш прозорою та пришвидшити процедури перевірки, повідомили у пресслужбі оборонного відомства.

Окрім оновленого дизайну, Резерв+ отримає й додаткові можливості.

"Міноборони запрошує громадян долучитись до тестування. Учасники зможуть першими перевірити новий вигляд документа та надати зворотний зв’язок, щоб зробити Резерв+ ще зручнішим", — йдеться у повідомленні.



