У "Резерв+" появилась новая опция: для кого она станет обязательной

Министерство обороны Украины сообщило о старте бета-тестирования новой функции в приложении "Резерв+", которая позволит становиться на военный учет дистанционно. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.

Приложение Резерв+. Фото: из открытых источников

В оборонном ведомстве сообщили, что в ближайшее время часть украинцев получит возможность оформить необходимые учетные документы без личных визитов в ТЦК и СП и прохождение бумажных бюрократических процедур. Теперь оборонное ведомство ищет добровольцев для проверки корректности работы сервиса.

Для того чтобы присоединиться к тестированию, гражданам необходимо заполнить специальную заявку через онлайн-форму.

Принять участие в тестировании могут мужчины, которые пока не состоят на военном учете. Это касается двух категорий граждан: юношей, которым в 2026 году исполнится 17 лет или мужчин в возрасте от 25 до 59 лет.

В Минобороны акцентируют, что цифровизация этой услуги позволит существенно снизить бюрократию, снять излишнюю нагрузку с работников ТЦК и упростить процедуру для военнообязанных.

В то же время в министерстве объяснили, что для женщин, подлежащих военному учету по медицинской или фармацевтической специальности, опция онлайн-постановки пока недоступна. Им для взятия на учет по-прежнему нужно лично обращаться в ТЦК.

Министерство обороны Украины объявило об очередном обновлении приложения Резерв+. Среди прочего электронный военно-учетный документ вскоре будет дополнен фотографией владельца.

Это позволит сделать идентификацию лица более прозрачным и ускорить процедуры проверки, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Помимо обновленного дизайна, Резерв получит и дополнительные возможности.

"Минобороны приглашает граждан присоединиться к тестированию. Участники смогут первыми проверить новый вид документа и предоставить обратную связь, чтобы сделать Резерв еще более удобным", — говорится в сообщении.



