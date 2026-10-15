У Раді збирають підписи для екстреного перегляду тарифів: що сталося

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Стратегічна стабільність української енергетичної системи перед початком зимового періоду опинилася під серйозною загрозою не лише через ворожі обстріли, а й через критичний дефіцит лінійного інженерного персоналу. Низький рівень фінансового забезпечення ремонтних бригад, які щодня відновлюють високовольтні об'єкти під загрозою повітряних ударів, змушує кваліфікованих робітників звільнятися.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Член Комітету ВР з питань енергетики Сергій Нагорняк заявив про початок масштабної парламентської кампанії, спрямованої на примусове коригування бюджетних розрахунків профільного регулятора.
Проблема низьких окладів у "Укренерго" вже призвела до того, що наявні вакансії місяцями залишаються відкритими. Шукачі роботи просто відмовляються від пропозицій, щойно дізнаються реальні цифри після вирахування податків. Посадовець при цьому уточнив коментар журналіста щодо мінімальної планки у 26 тисяч гривень для критичних підприємств, наголосивши, що це "брудна" сума до оподаткування, і після всіх стягнень працівник усе одно отримує мінімальний за нинішніми мірками дохід.
Для порівняння парламентар навів успішний приклад іншого державного гіганта — НАЕК "Енергоатом", де керівництво має право самостійно формувати гнучку фінансову політику.
Якщо НКРЕКП не закладе у структуру тарифу на передачу електроенергії кошти на суттєве розширення фонду оплати праці, відновлювати підстанції після наступних російських атак буде фізично нікому, що ставить під загрозу виживання великих міст узимку.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що буде з тарифами на електроенергію до 2027 року.