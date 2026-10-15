У Раді збирають підписи для екстреного перегляду тарифів: що сталося

Стратегічна стабільність української енергетичної системи перед початком зимового періоду опинилася під серйозною загрозою не лише через ворожі обстріли, а й через критичний дефіцит лінійного інженерного персоналу. Низький рівень фінансового забезпечення ремонтних бригад, які щодня відновлюють високовольтні об'єкти під загрозою повітряних ударів, змушує кваліфікованих робітників звільнятися.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Член Комітету ВР з питань енергетики Сергій Нагорняк заявив про початок масштабної парламентської кампанії, спрямованої на примусове коригування бюджетних розрахунків профільного регулятора.

"Буду готувати зараз листи, збирати в депутатів підписи про те, щоб регулятор терміново переглядав тарифну політику Укренерго, — оголосив про свої рішучі законодавчі кроки народний депутат, деталізуючи реальний стан справ із доходами на критичних об'єктах у столиці. Оцінюючи мотивацію людей працювати в умовах постійного бойового стресу, Нагорняк додав: — Зарплатня електрозварювальника на підстанціях – 17-18 тисяч гривень на руки у Києві, а електромонтера 6-го розряду – від 18 до 25 тисяч. Хлопці там тримаються лише по одній причині, що вони заброньовані, все, крапка, їх більше нічого там не тримає. Він цілий день крутить провода, під час тривог дивиться на планшеті, чи летить йому на голову шахед, і паралельно думає, як купити продукти, сплатити комуналку та взути дітей до школи. Треба терміново, щоб регулятор підіймав вдвічі-втричі зарплатню для цих людей, тому що люди будуть тікати".

Проблема низьких окладів у "Укренерго" вже призвела до того, що наявні вакансії місяцями залишаються відкритими. Шукачі роботи просто відмовляються від пропозицій, щойно дізнаються реальні цифри після вирахування податків. Посадовець при цьому уточнив коментар журналіста щодо мінімальної планки у 26 тисяч гривень для критичних підприємств, наголосивши, що це "брудна" сума до оподаткування, і після всіх стягнень працівник усе одно отримує мінімальний за нинішніми мірками дохід.

Для порівняння парламентар навів успішний приклад іншого державного гіганта — НАЕК "Енергоатом", де керівництво має право самостійно формувати гнучку фінансову політику.

"В Енергоатомі зарплатня зовсім інша: електрозварювальник там може отримувати 60, 70, 80 тисяч гривень, — проаналізував Сергій Нагорняк колосальну фінансову прірву між спорідненими структурами енергосектору. Нардеп застеріг, що українські фахівці мають величезний попит за кордоном: — Вони цінують своїх працівників і самостійно встановлюють оклади, бо наших атомників активно запрошують та переманюють на АЕС в Європі, пропонуючи 3-5 тисяч євро. Енергоатом змушений підіймати планку. Але якщо Укренерго зараз нічого не зробить і регулятор не посприяє цьому, ми просто будемо катастрофічно втрачати людей".

Якщо НКРЕКП не закладе у структуру тарифу на передачу електроенергії кошти на суттєве розширення фонду оплати праці, відновлювати підстанції після наступних російських атак буде фізично нікому, що ставить під загрозу виживання великих міст узимку.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що буде з тарифами на електроенергію до 2027 року.