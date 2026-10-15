В Раде собирают подписи для экстренного пересмотра тарифов: что произошло

Стратегическая стабильность украинской энергетической системы перед началом зимнего периода оказалась под серьезной угрозой не только из-за вражеских обстрелов, но и критический дефицит линейного инженерного персонала. Низкий уровень финансового обеспечения ремонтных бригад, ежедневно восстанавливающих высоковольтные объекты под угрозой воздушных ударов, заставляет квалифицированных рабочих увольняться.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Член Комитета ВР по вопросам энергетики Сергей Нагорняк заявил о начале масштабной парламентской кампании, направленной на принудительную корректировку бюджетных расчетов профильного регулятора.

"Буду готовить сейчас письма, собирать у депутатов подписи о том, чтобы регулятор срочно пересматривал тарифную политику Укрэнерго, — объявил о своих решительных законодательных шагах народный депутат, детализируя реальное положение дел с доходами на критических объектах в столице. Оценивая мотивацию людей работать в условиях постоянного боевого стресса, Нагорняк добавил: — Зарплата электросварщика на подстанциях – 17-18 тысяч гривен на руки в Киеве, а электромонтера 6-го разряда – от 18 до 25 тысяч. Ребята там держатся только по одной причине, что они забронированы, все, точка, их больше там ничего не держит. Он целый день крутит провода, во время тревог смотрит на планшете, летит ли ему на голову шахед, и параллельно думает, как купить продукты, оплатить коммуналку и обуть детей в школу. Надо срочно, чтобы регулятор поднимал в два-три раза зарплату для этих людей, потому что люди будут убегать".

Проблема низких окладов в Укрэнерго уже привела к тому, что существующие вакансии месяцами остаются открытыми. Соискатели работы просто отказываются от предложений, как только узнают реальные цифры после вычета налогов. Чиновник при этом уточнил комментарий журналиста по поводу минимальной планки в 26 тысяч гривен для критических предприятий, подчеркнув, что это "грязная" сумма до налогообложения, и после всех взысканий работник все равно получает минимальный по нынешним меркам доход.

Для сравнения парламентарий привел успешный пример другого государственного гиганта – НАЭК "Энергоатом", где руководство имеет право самостоятельно формировать гибкую финансовую политику.

"В Энергоатоме зарплата совсем другая: электросварщик там может получать 60, 70, 80 тысяч гривен, — проанализировал Сергей Нагорняк колоссальную финансовую пропасть между родственными структурами энергосектора. Нардеп предостерег, что украинские специалисты пользуются огромным спросом за границей: — Они ценят своих работников и самостоятельно устанавливают оклады, потому что наших атомщиков активно приглашают и переманивают на АЭС в Европе, предлагая 3-5 тысяч евро. Энергоатом вынужден поднимать планку. Но если Укрэнерго сейчас ничего не сделает и регулятор не поможет этому, мы просто будем катастрофически терять людей".

Если НКРЭКУ не заложит в структуру тарифа на передачу электроэнергии средства на существенное расширение фонда оплаты труда, восстанавливать подстанции после последующих российских атак будет физически некому, что ставит под угрозу выживание крупных городов зимой.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что будет с тарифами на электроэнергию до 2027 года.