В Раде собирают подписи для экстренного пересмотра тарифов: что произошло

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Недилько Ксения
Стратегическая стабильность украинской энергетической системы перед началом зимнего периода оказалась под серьезной угрозой не только из-за вражеских обстрелов, но и критический дефицит линейного инженерного персонала. Низкий уровень финансового обеспечения ремонтных бригад, ежедневно восстанавливающих высоковольтные объекты под угрозой воздушных ударов, заставляет квалифицированных рабочих увольняться.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Член Комитета ВР по вопросам энергетики Сергей Нагорняк заявил о начале масштабной парламентской кампании, направленной на принудительную корректировку бюджетных расчетов профильного регулятора.
Проблема низких окладов в Укрэнерго уже привела к тому, что существующие вакансии месяцами остаются открытыми. Соискатели работы просто отказываются от предложений, как только узнают реальные цифры после вычета налогов. Чиновник при этом уточнил комментарий журналиста по поводу минимальной планки в 26 тысяч гривен для критических предприятий, подчеркнув, что это "грязная" сумма до налогообложения, и после всех взысканий работник все равно получает минимальный по нынешним меркам доход.
Для сравнения парламентарий привел успешный пример другого государственного гиганта – НАЭК "Энергоатом", где руководство имеет право самостоятельно формировать гибкую финансовую политику.
Если НКРЭКУ не заложит в структуру тарифа на передачу электроэнергии средства на существенное расширение фонда оплаты труда, восстанавливать подстанции после последующих российских атак будет физически некому, что ставит под угрозу выживание крупных городов зимой.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что будет с тарифами на электроэнергию до 2027 года.