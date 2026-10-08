logo_ukra

BTC/USD

81990

ETH/USD

2515.5

USD/UAH

44.85

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Що буде з тарифами на електроенергію до 2027 року: у Міненерго зробили заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Що буде з тарифами на електроенергію до 2027 року: у Міненерго зробили заяву

Тарифи на світло «заморозили»: Кабмін залишив ціну 4,32 грн за кВт⋅год до весни 2027 року

8 жовтня 2026, 16:31
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення зберегти чинні ціни на електропостачання для побутових споживачів, захистивши громадян від потенційного здорожчання комунальних послуг. За ініціативою Міністерства енергетики, уряд офіційно подовжив дію спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку електричної енергії, які діятимуть щонайменше до 30 квітня 2027 року. Про це у своєму офіційному дописі повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Що буде з тарифами на електроенергію до 2027 року: у Міненерго зробили заяву

Денис Шмигаль. Фото з відкритих джерел

Очільник міністерства наголосив, що цей крок є принциповою позицією влади задля збереження фінансової стабільності українських родин.

"Це рішення є важливою складовою підтримки людей у період війни", — підкреслив Шмигаль, пояснюючи необхідність збереження чинних соціальних гарантій.

Завдяки продовженню механізму ПСО, базовий тариф для більшості домогосподарств залишається фіксованим на рівні 4,32 грн за кВтгод. Крім того, урядовці передбачили збереження окремих послаблень для громадян, які залежать від електрики в питанні обігріву житла під час холодів.

Шмигаль уточнив, що для певних категорій громадян умови також не змінюватимуться. За його словами, зберігається пільговий тариф 2,64 грн/кВт•год для будинків з електроопаленням, а також для помешкань, де відсутня газифікація чи централізоване теплопостачання.

Таким чином, зафіксована вартість кіловата діятиме протягом усього наступного опалювального сезону та завершення весняного періоду, що дозволить населенню заздалегідь планувати свої витрати на оплату енергоносіїв.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, за яких умов вам можуть відрізати світло.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини