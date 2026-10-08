Що буде з тарифами на електроенергію до 2027 року: у Міненерго зробили заяву

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення зберегти чинні ціни на електропостачання для побутових споживачів, захистивши громадян від потенційного здорожчання комунальних послуг. За ініціативою Міністерства енергетики, уряд офіційно подовжив дію спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку електричної енергії, які діятимуть щонайменше до 30 квітня 2027 року. Про це у своєму офіційному дописі повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль. Фото з відкритих джерел

Очільник міністерства наголосив, що цей крок є принциповою позицією влади задля збереження фінансової стабільності українських родин.

"Це рішення є важливою складовою підтримки людей у період війни", — підкреслив Шмигаль , пояснюючи необхідність збереження чинних соціальних гарантій.

Завдяки продовженню механізму ПСО, базовий тариф для більшості домогосподарств залишається фіксованим на рівні 4,32 грн за кВт⋅год. Крім того, урядовці передбачили збереження окремих послаблень для громадян, які залежать від електрики в питанні обігріву житла під час холодів.

Шмигаль уточнив, що для певних категорій громадян умови також не змінюватимуться. За його словами, зберігається пільговий тариф 2,64 грн/кВт•год для будинків з електроопаленням, а також для помешкань, де відсутня газифікація чи централізоване теплопостачання.

Таким чином, зафіксована вартість кіловата діятиме протягом усього наступного опалювального сезону та завершення весняного періоду, що дозволить населенню заздалегідь планувати свої витрати на оплату енергоносіїв.

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