Что будет с тарифами на электроэнергию до 2027 года: в Минэнерго сделали заявление

Кабинет Министров принял решение сохранить действующие цены на электроснабжение для бытовых потребителей, защитив граждан от потенциального подорожания коммунальных услуг. По инициативе Министерства энергетики правительство официально продлило действие специальных обязанностей (ПСО) на рынке электрической энергии, которые будут действовать по меньшей мере до 30 апреля 2027 года. Об этом в своем официальном сообщении сообщил министр энергетики Денис Шмигаль.

Денис Шмыгаль. Фото из открытых источников

Глава министерства подчеркнул, что этот шаг является принципиальной позицией власти для сохранения финансовой стабильности украинских семей.

"Это решение является важной составляющей поддержки людей в период войны", — подчеркнул Шмигаль , объясняя необходимость сохранения действующих социальных гарантий.

Благодаря продлению механизма ПСО базовый тариф для большинства домохозяйств остается фиксированным на уровне 4,32 грн за кВт ⋅ час. Кроме того, правительственные чиновники предусмотрели сохранение отдельных послаблений для граждан, зависящих от электричества в вопросе обогрева жилья во время холодов.

Шмигаль уточнил, что для определенных категорий граждан условия также не будут меняться. По его словам, сохраняется льготный тариф 2,64 грн/кВтч для домов с электроотоплением, а также для помещений, где отсутствует газификация или централизованное теплоснабжение.

Таким образом, зафиксированная стоимость киловатт будет действовать в течение всего следующего отопительного сезона и завершения весеннего периода, что позволит населению заранее планировать свои расходы на оплату энергоносителей.

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