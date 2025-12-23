У Раді заявили про чергову реформу календаря державних свят: що зміниться

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував проведення 26 грудня масштабної наради, де йтиметься про впорядкування календаря державних свят України.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук. Фото: з відкритих джерел

Це має стати першим кроком до формування нової календарної системи на законодавчому рівні, заявив спікер парламенту в телеефірі.

За словами Стефанчука, до обговорення планують залучити представників уряду, Офісу президента, Національної академії наук, Інституту національної пам’яті, а також громадськості. На нараді мають напрацювати концепцію майбутнього закону, який визначатиме підхід до формування та закріплення державних дат у календарі.

Голова ВР наголосив, що мова йде не лише про технічні зміни, а про ідеологічно важливі питання. Зокрема, нині багато професійних свят збігаються між собою або припадають на дні національної скорботи, що потребує системного перегляду.

"Дуже важливо зробити оцю єдину календарну мапу на кожен рік. Це важливо і з питань вшанування, і з питань святкування, і з питань тих важливих дат, які формують державотворчість української держави", — сказав Стефанчук.

Спікер парламенту вважає, що впорядкований державний календар має відігравати ключову роль у збереженні історичної пам’яті та формуванні української державності.

Як повідомляв портал "Коментарі", в Україні у грудні 2025 та січні 2026 року додаткових вихідних на Різдво (25 грудня) та Новий рік (1 січня) не передбачено. Уряд затвердив офіційний календар робочих днів, підтвердивши, що святкові дні під час воєнного стану залишатимуться звичайними робочими днями. Зокрема, у січні 2026 року буде 23 робочі дні та 9 вихідних, які припадають виключно на суботи та неділі. Державних свят, що переносили б робочі дні або скорочували графік, не передбачено.