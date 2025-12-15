Чи працюватимуть українці на Різдво та Новий рік 2025–2026 – уряд затвердив офіційний календар робочих днів

В Україні у грудні 2025 та січні 2026 року додаткових вихідних на Різдво (25 грудня) та Новий рік (1 січня) не передбачено. Уряд затвердив офіційний календар робочих днів, підтвердивши, що святкові дні під час воєнного стану залишатимуться звичайними робочими днями. Про це йдеться у Законі України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Чи дадуть вихідні на зимові свята: уряд затвердив офіційний календар робочих днів

У грудні 2025 року буде 23 робочі дні та 8 вихідних, якими залишаються лише суботи й неділі.

Різдво 25 грудня (четвер) — робочий день.

31 грудня (середа) — повноцінний робочий день (скорочення скасовано).

Новий рік 1 січня (четвер) — робочий день.

Закон тимчасово призупиняє дію статей КЗпП, що стосуються святкових та неробочих днів, а також правил перенесення вихідних, якщо свято припадає на суботу чи неділю.

Хоча державні святкові дні будуть робочими, працівники можуть домовитися з роботодавцем про:

Відпустку власним коштом на святкові дати;

Надання відгулу за домовленістю;

Скорочення робочого дня у передсвяткові дні (необов’язково).

У січні 2026 року буде 23 робочі дні та 9 вихідних, які припадають виключно на суботи та неділі. Державних свят, що переносили б робочі дні або скорочували графік, не передбачено.

