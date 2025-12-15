logo

BTC/USD

86214

ETH/USD

2939.14

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека Будут ли украинцы работать на Рождество и Новый год 2025–2026 – правительство утвердило официальный календарь рабочих дней
commentss НОВОСТИ Все новости

Будут ли украинцы работать на Рождество и Новый год 2025–2026 – правительство утвердило официальный календарь рабочих дней

Рождество и Новый год в 2025–2026 годах будут рабочими днями из-за военного положения – дополнительные выходные не предусмотрены.

15 декабря 2025, 15:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Украине в декабре 2025 и январе 2026 дополнительных выходных на Рождество (25 декабря) и Новый год (1 января) не предусмотрено. Правительство утвердило официальный календарь рабочих дней, подтвердив, что праздничные дни во время военного положения будут оставаться обычными рабочими днями. Об этом говорится в Законе Украины " Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Будут ли украинцы работать на Рождество и Новый год 2025–2026 – правительство утвердило официальный календарь рабочих дней

Дадут ли выходные на зимние праздники: правительство утвердило официальный календарь рабочих дней

В декабре 2025 года будет 23 рабочих дня и 8 выходных, которыми остаются только субботы и воскресенья.

  • Рождество 25 декабря (четверг) – рабочий день.

  • 31 декабря (среда) — полноценный рабочий день (сокращение отменено).

  • Новый год 1 января (четверг) – рабочий день.

Закон временно приостанавливает действие статей КЗоТ, касающихся праздничных и нерабочих дней, а также правил переноса выходных, если праздник приходится на субботу или воскресенье.

Хотя государственные праздничные дни будут рабочими, работники могут договориться с работодателем о:

  • Отпуск за свой счет на праздничные даты;

  • Предоставление отгула по договоренности;

  • Сокращение рабочего времени в предпраздничные дни (необязательно).

В январе 2026 года будет 23 рабочих дня и 9 выходных, которые приходятся исключительно на субботы и воскресенья. Государственные праздники, которые переносили бы рабочие дни или сокращали график, не предусмотрены.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что в немецком городе Ринтельн, близ Ганновера, обычный жилой дом на несколько недель превратился в настоящий рождественский лес. Супруги Сюзанна и Томас Еремины установили в своем доме 621 украшенную рождественскую елку и таким образом официально побили национальный рекорд Германии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости