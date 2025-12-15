Будут ли украинцы работать на Рождество и Новый год 2025–2026 – правительство утвердило официальный календарь рабочих дней

В Украине в декабре 2025 и январе 2026 дополнительных выходных на Рождество (25 декабря) и Новый год (1 января) не предусмотрено. Правительство утвердило официальный календарь рабочих дней, подтвердив, что праздничные дни во время военного положения будут оставаться обычными рабочими днями. Об этом говорится в Законе Украины " Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Дадут ли выходные на зимние праздники: правительство утвердило официальный календарь рабочих дней

В декабре 2025 года будет 23 рабочих дня и 8 выходных, которыми остаются только субботы и воскресенья.

Рождество 25 декабря (четверг) – рабочий день.

31 декабря (среда) — полноценный рабочий день (сокращение отменено).

Новый год 1 января (четверг) – рабочий день.

Закон временно приостанавливает действие статей КЗоТ, касающихся праздничных и нерабочих дней, а также правил переноса выходных, если праздник приходится на субботу или воскресенье.

Хотя государственные праздничные дни будут рабочими, работники могут договориться с работодателем о:

Отпуск за свой счет на праздничные даты;

Предоставление отгула по договоренности;

Сокращение рабочего времени в предпраздничные дни (необязательно).

В январе 2026 года будет 23 рабочих дня и 9 выходных, которые приходятся исключительно на субботы и воскресенья. Государственные праздники, которые переносили бы рабочие дни или сокращали график, не предусмотрены.

