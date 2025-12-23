В Раде заявили об очередной реформе календаря государственных праздников: что изменится

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук анонсировал проведение 26 декабря масштабного совещания, где речь пойдет об упорядочении календаря государственных праздников Украины.

Спикер парламента Руслан Стефанчук. Фото: из открытых источников

Это должно стать первым шагом к формированию новой календарной системы на законодательном уровне, заявил спикер парламента в телеэфире.

По словам Стефанчука, к обсуждению планируют привлечь представителей правительства, офиса президента, Национальной академии наук, Института национальной памяти, а также общественности. На совещании должны выработать концепцию будущего закона, определяющего подход к формированию и закреплению государственных дат в календаре.

Глава ВР подчеркнул, что речь идет не только о технических изменениях, а об идеологически важных вопросах. В частности, сейчас многие профессиональные праздники совпадают между собой или приходятся на дни национальной скорби, что требует системного пересмотра.

"Очень важно сделать эту единую календарную карту на каждый год. Это важно и по вопросам чествования, и по вопросам празднования, и по тем важным датам, которые формируют государствотворчество украинского государства", — сказал Стефанчук.

Спикер парламента считает, что упорядоченный государственный календарь должен играть ключевую роль в сохранении исторической памяти и формировании украинской государственности.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине в декабре 2025 и январе 2026 дополнительных выходных на Рождество (25 декабря) и Новый год (1 января) не предусмотрено. Правительство утвердило официальный календарь рабочих дней, подтвердив, что праздничные дни во время военного положения будут оставаться обычными рабочими днями. В частности, в январе 2026 года будет 23 рабочих дня и 9 выходных, которые приходятся исключительно на субботы и воскресенья. Государственные праздники, которые переносили бы рабочие дни или сокращали график, не предусмотрены.