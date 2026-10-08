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У Раді спростували чутки про 16 годин без світла та пояснили поточні графіки

«Маємо профіцит генерації»: нардеп Нагорняк розповів, чому насправді вимикають електроенергію до настання холодів

8 жовтня 2026, 08:48
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Недилько Ксения

Попри побоювання громадян через застосування графіків обмежень ще до початку морозів, приводів для паніки немає. Народний депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк  в інтерв’ю "Телеграфу" запевнив, що інформація про можливу відсутність світла по 16 годин на добу не має під собою реальних підстав. Ситуація в енергетиці залишається контрольованою.

У Раді спростували чутки про 16 годин без світла та пояснили поточні графіки

Ілюстративне фото

Енергетичний баланс країни суттєво змінився. Через руйнування та зупинку великих промислових об'єктів, зокрема металургійного сектору, внутрішнє споживання сильно впало, що дозволило навіть експортувати струм до ЄС у літні місяці.

"На сьогоднішній день ми маємо навіть певний профіцит генерації, — підкреслив Сергій Нагорняк, описуючи поточний стан системи. — Тобто дефіциту генерації в енергосистемі немає. Наш баланс вироблення і споживання зараз змістився у бік вироблення".

Водночас парламентар визнає, що з настанням зимових холодів навантаження на систему зросте. Сонце даватиме менше енергії, а люди масово увімкнуть обігрівачі. Проте падіння промислового споживання все одно триматиме систему в балансі, тому тривалих блекаутів не очікується.

Поточні ж вимкнення світла, які вже фіксуються в окремих регіонах, зумовлені підготовкою інфраструктури до ударів ворога та відновлювальними роботами. Росія намагається розірвати єдність енергомережі між Правобережжям та Лівобережжям, що змушує діяти на випередження.

Нардеп зауважив, що називати конкретні часові межі майбутніх обмежень зараз некоректно, адже теперішні відключення мають геть іншу природу.

"По-перше, ми робимо термінові ремонти ліній електропередач і електроопор, по яким цілить ворог, — розповів деталі ремонтних кампаній член енергетичного комітету. — По-друге, ми проводимо завершення робіт на підстанціях "Укренерго" з облаштування антидронового захисту на залізобетонних саркофагах, які оберігають трансформатори великої потужності від таких ударів".

Посадовець додав, що встановлення антидронових сіток вимагає повної зупинки окремих потужних трансформаторів задля безпеки будівельників. Саме ці технологічні перемикання люди бачать у графіках. Попри намагання ворога знищити українську генерацію, за оцінками Нагорняка, країна має високі шанси пройти майбутній осінньо-зимовий період без критичного браку електрики.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що чергові прогнози щодо ситуації в українській енергосистемі спровокували публічну дискусію між експертною спільнотою та представниками влади. Приводом для суперечки стали заяви про можливе тривале занурення столиці у темряву в разі продовження російських обстрілів.



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