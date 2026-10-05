Відключення по 16 годин на добу: у Раді жорстко пройшлися по «прогнозистам»

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Недилько Ксения
Чергові прогнози щодо ситуації в українській енергосистемі спровокували публічну дискусію між експертною спільнотою та представниками влади. Приводом для суперечки стали заяви про можливе тривале занурення столиці у темряву в разі продовження російських обстрілів.
Ілюстративне фото
За його словами, такий сценарій є цілком реальним, якщо Російська Федерація не припинить здійснювати масовані удари по українських теплових та гідроелектростанціях.
Втім, подібний песимістичний погляд на стійкість критичної інфраструктури викликав різку реакцію в політичних колах країни, де такі оцінки назвали необґрунтованими.
Парламентар піддав сумніву професійну компетентність експерта, натякнувши, що його висновки відірвані від реального стану справ в енергетичному секторі.
Депутат підкреслив, що формування таких прогнозів без урахування реальних технічних показників є неприпустимим, оскільки "це не заважає йому робити апокаліптичні заяви, які чудово вписуються в брехливу російську інформаційно-пропагандистську кампанію".
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський назвав чотири міста, які Росія планує добити взимку.