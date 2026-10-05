Відключення по 16 годин на добу: у Раді жорстко пройшлися по «прогнозистам»

Чергові прогнози щодо ситуації в українській енергосистемі спровокували публічну дискусію між експертною спільнотою та представниками влади. Приводом для суперечки стали заяви про можливе тривале занурення столиці у темряву в разі продовження російських обстрілів.

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"У Києві можливі відключення електроенергії на 14–16 годин на добу цього місяця", — попередив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За його словами, такий сценарій є цілком реальним, якщо Російська Федерація не припинить здійснювати масовані удари по українських теплових та гідроелектростанціях.

Втім, подібний песимістичний погляд на стійкість критичної інфраструктури викликав різку реакцію в політичних колах країни, де такі оцінки назвали необґрунтованими.

"Попенко вчергове вийшов із заявами в стилі: "Все пропало, ми всі помремо"", — безапеляційно відреагував на цей прогноз народний депутат Олег Дунда.

Парламентар піддав сумніву професійну компетентність експерта, натякнувши, що його висновки відірвані від реального стану справ в енергетичному секторі.

"Судячи з його виступів, він узагалі не знає, що у нас відбувається з балансом виробництва та споживання електроенергії", — наголосив Олег Дунда.

Депутат підкреслив, що формування таких прогнозів без урахування реальних технічних показників є неприпустимим, оскільки "це не заважає йому робити апокаліптичні заяви, які чудово вписуються в брехливу російську інформаційно-пропагандистську кампанію".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський назвав чотири міста, які Росія планує добити взимку.