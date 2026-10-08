В Раде опровергли слухи о 16 часов без света и объяснили текущие графики

Несмотря на опасения граждан из-за применения графиков ограничений еще до начала морозов, поводов для паники нет. Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк в интервью "Телеграфу" заверил, что информация о возможном отсутствии света по 16 часов в сутки не имеет реальных оснований. Ситуация в энергетике остается контролируемой.

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Энергетический баланс страны существенно изменился. Из-за разрушения и остановки крупных промышленных объектов, в частности, металлургического сектора, внутреннее потребление сильно упало, что позволило даже экспортировать ток в ЕС в летние месяцы.

"На сегодняшний день у нас есть даже определенный профицит генерации, — подчеркнул Сергей Нагорняк, описывая текущее состояние системы. — То есть, дефицита генерации в энергосистеме нет. Наш баланс выработки и потребления сейчас сместился в сторону выработки".

В то же время, парламентарий признает, что с наступлением зимних холодов нагрузка на систему возрастет. Солнце будет давать меньше энергии, а люди включат обогреватели массово. Однако падение промышленного потребления все равно будет держать систему в балансе, поэтому продолжительных блекаутов не ожидается.

Текущие же отключения света, уже фиксируемые в отдельных регионах, обусловлены подготовкой инфраструктуры к ударам врага и восстановительными работами. Россия пытается разорвать единство сети между Правобережьем и Левобережьем, что заставляет действовать на опережение.

Нардеп отметил, что называть конкретные временные рамки будущих ограничений сейчас некорректно, ведь нынешние отключения имеют совершенно иную природу.

"Во-первых, мы производим срочные ремонты линий электропередач и электроопор, по которым целится враг, — рассказал детали ремонтных кампаний член энергетического комитета. — Во-вторых, мы проводим завершение работ на подстанциях "Укрэнерго" по обустройству антидроновой защиты на железобетонных саркофагах, которые предохраняют трансформаторы большой мощности от таких ударов".

Чиновник добавил, что установка антидроновых сеток требует полной остановки отдельных мощных трансформаторов для безопасности строителей. Именно эти технологические переключения люди видят в графиках. Несмотря на попытки врага уничтожить украинскую генерацию, по оценкам Нагорняка, у страны есть высокие шансы пройти предстоящий осенне-зимний период без критической нехватки электричества.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что очередные прогнозы по ситуации в украинской энергосистеме спровоцировали публичную дискуссию между экспертным сообществом и представителями власти. Поводом для спора стали заявления о возможном продолжительном погружении столицы во тьму в случае продолжения российских обстрелов.