У Раді пояснили, чому форум у Давосі вже став історичним: який шанс отримала Україна

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Всесвітній економічний форум у Давосі, який щойно завершився, за своїм значенням можна назвати історичним. Саме на ньому ключовими лідерами вперше і майже офіційно було констатовано смерть старого світового порядку. Це подія на рівні Фултонської промови Черчилля або виступу Рейгана про "імперію зла", і вона матиме історичні і далекосяжні наслідки і для України, і для всього світу. Таку думку висловив народний депутат "Слуги народу" Єгор Чернєв.
Всесвітній економічний форум у Давосі. Фото: із відкритих джерел
Він додає, за старого порядку всі ролі були поділені, всі сфери впливу також. Україна, яка стала незалежною у 1991 році, прийшла у світ, де місця їй вже не було. І нам залишили лише роль буферної території, сірої зони, без шансів на вступ до ЄС та НАТО. Але тепер часи змінюються. Стратегічна помилка путіна полягає в тому, що він хотів зламати світовий порядок, щоб поділити світ під себе. Але у результаті лише розчистив шлях для посилення і України, і Європи.
Читайте також на порталі "Коментарі" — європейські лідери мають серйозно поставитися до різкої та відвертої промови президента України Володимира Зеленського, яка пролунала на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Таку думку висловив колишній глава британської розвідки MI6 Річард Мур, який очолював відомство до вересня 2025 року.