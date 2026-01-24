logo_ukra

У Раді пояснили, чому форум у Давосі вже став історичним: який шанс отримала Україна
НОВИНИ

У Раді пояснили, чому форум у Давосі вже став історичним: який шанс отримала Україна

Українці ще самі до кінця не усвідомили масштаб і значення того, що зуміли досягти

24 січня 2026, 14:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Всесвітній економічний форум у Давосі, який щойно завершився, за своїм значенням можна назвати історичним. Саме на ньому ключовими лідерами вперше і майже офіційно було констатовано смерть старого світового порядку. Це подія на рівні Фултонської промови Черчилля або виступу Рейгана про "імперію зла", і вона матиме історичні і далекосяжні наслідки і для України, і для всього світу. Таку думку висловив народний депутат "Слуги народу" Єгор Чернєв.

У Раді пояснили, чому форум у Давосі вже став історичним: який шанс отримала Україна

Всесвітній економічний форум у Давосі. Фото: із відкритих джерел

"З одного боку, зі смертю світового порядку вочевидь почнеться відмирання і старих структур, які його забезпечували. Насамперед ООН та інших організацій, створених у рамках світового порядку, збудованого за результатами Другої світової війни. І когось такі зміни можуть лякати. З іншого боку, в України з'являється унікальний шанс на докорінну зміну її ролі у світі", – зазначив політик.

Він додає, за старого порядку всі ролі були поділені, всі сфери впливу також. Україна, яка стала незалежною у 1991 році, прийшла у світ, де місця їй вже не було. І нам залишили лише роль буферної території, сірої зони, без шансів на вступ до ЄС та НАТО. Але тепер часи змінюються. Стратегічна помилка путіна полягає в тому, що він хотів зламати світовий порядок, щоб поділити світ під себе. Але у результаті лише розчистив шлях для посилення і України, і Європи.

"А тому зміст та тональність виступу президента Володимира Зеленського у Давосі теж були цілком логічними. Це заявка на одну з ключових ролей України у Європі та формування нового західного світу, де Україна посяде чільне місце. Ми ще самі до кінця не усвідомили масштаб і значення того, що ми насправді", – констатував нардеп.

Читайте також на порталі "Коментарі" — європейські лідери мають серйозно поставитися до різкої та відвертої промови президента України Володимира Зеленського, яка пролунала на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Таку думку висловив колишній глава британської розвідки MI6 Річард Мур, який очолював відомство до вересня 2025 року.



