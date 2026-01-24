В Раде объяснили, почему форум в Давосе уже стал историческим: какой шанс получила Украина

Всемирный экономический форум в Давосе, только что завершившийся, по своему значению можно назвать историческим. Именно на нем ключевыми лидерами впервые и почти официально была констатирована смерть старого мирового порядка. Это событие на уровне Фултонской речи Черчилля или выступления Рейгана об "империи зла", и она будет иметь исторические и далеко идущие последствия и для Украины, и для всего мира. Такое мнение высказал народный депутат "Слуги народа" Егор Чернев.

Всемирный экономический форум в Давосе. Фото: из открытых источников

"С одной стороны, со смертью мирового порядка очевидно начнется отмирание и обеспечивавших его старых структур. В первую очередь, ООН и других организаций, созданных в рамках мирового порядка, построенного по результатам Второй мировой войны. И кого такие изменения могут пугать. С другой стороны, у Украины появляется уникальный шанс на коренное изменение ее роли в мире", – отметил политик.

Он добавляет, что в старом порядке все роли были поделены, все сферы влияния тоже. Украина, ставшая независимой в 1991 году, пришла в мир, где места ей уже не было. И нам оставили только роль буферной территории, серой зоны, без шансов вступления в ЕС и НАТО. Но теперь времена меняются. Стратегическая ошибка путина состоит в том, что он хотел сломить мировой порядок, чтобы поделить мир под себя. Но в итоге он только расчистил путь для усиления и Украины, и Европы.

"Поэтому содержание и тональность выступления президента Владимира Зеленского в Давосе тоже были вполне логичны. Это заявка на одну из ключевых ролей Украины в Европе и формирование нового западного мира, где Украина займет ведущее место. Мы еще сами до конца не осознали масштаб и значение того, что мы действительно", – констатировал нардеп.

Читайте на портале "Комментарии" — европейские лидеры должны серьезно отнестись к резкой и откровенной речи президента Украины Владимира Зеленского, которая прозвучала на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Такое мнение высказал бывший глава британской разведки MI6 Ричард Мур, возглавлявший ведомство до сентября 2025 года.