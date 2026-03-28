У Раді анонсували повістки в «Дії»: у сервісі відповіли

Кравцев Сергей
Міністерство цифрової трансформації не розглядає і не планує впроваджувати електронні повістки в "Дії".
Повістки. Фото: з відкритих джерел
Варто нагадати, днем раніше народна депутатка Юлія Яцик в ефірі "Апостроф TV" заявила, що надсилання повісток в "Дію" цілком може стати реальністю, мовляв, наразі це розглядають, як "один з напрямків реформи Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки і посилення мобілізації".
При цьому треба звернути увагу на ще один коментар. Кілька днів тому в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков висловився про те, що впровадження електронних повісток в "Дії" не планується.
Позицію міністерства Борняков пояснює тим, шо "Дію" створювали як інструмент зручної держави-партнера. Втім, якщо перетворити її "на механізм примусу", то це, наголосив урядовець, "підірве довіру мільйонів користувачів".
Читайте також на порталі "Коментарі" — народна депутатка Анна Скороход розповіла, що в "Укрпошті" катастрофічно не вистачає листонош. Через це людина може не знати, що її на пошті очікує лист, у тому числі повістка ТЦК.