У Раді анонсували повістки в «Дії»: у сервісі відповіли

Міністерство цифрової трансформації не розглядає і не планує впроваджувати електронні повістки в "Дії".

Повістки. Фото: з відкритих джерел

"Повісток у „Дії“ не буде. Команда Мінцифри не працює над цим і не планує впроваджувати подібний функціонал у майбутньому", — повідомила прес-служба сервісу державних послуг.

Варто нагадати, днем раніше народна депутатка Юлія Яцик в ефірі "Апостроф TV" заявила, що надсилання повісток в "Дію" цілком може стати реальністю, мовляв, наразі це розглядають, як "один з напрямків реформи Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки і посилення мобілізації".

"Я думаю, що підтягнення оцих от ресурсів, військово-облікових документів, надсилання повісток в „Дію“ — це буде одним з напрямків реформи ТЦК і посилення мобілізації", — висловилася парламентарка.

При цьому треба звернути увагу на ще один коментар. Кілька днів тому в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков висловився про те, що впровадження електронних повісток в "Дії" не планується.

"Мінцифра не розглядає, не розробляє і не планує впроваджувати електронні повістки ані в „Дії“, ані в інших наших продуктах. Це принципова позиція, яка залишається незмінною", — заявив він в інтерв’ю SPEKA.

Позицію міністерства Борняков пояснює тим, шо "Дію" створювали як інструмент зручної держави-партнера. Втім, якщо перетворити її "на механізм примусу", то це, наголосив урядовець, "підірве довіру мільйонів користувачів".

