В Раде анонсировали повестки в Дии: в сервисе ответили

Министерство цифровой трансформации не рассматривает и не планирует внедрять электронные повестки в Дии.

Повестки. Фото: из открытых источников

"Повесток у „Дия“ не будет. Команда Минцифры не работает над этим и не планирует внедрять подобный функционал в будущем", – сообщила пресс-служба сервиса государственных услуг.

Стоит напомнить, днем ранее народная депутат Юлия Яцик в эфире "Апостроф TV" заявила, что отправка повесток в "Дии" вполне может стать реальностью, мол, сейчас это рассматривают как "одно из направлений реформы Территориальных центров комплектования и соцподдержки и усиления мобилизации".

"Я думаю, что подтягивание этих ресурсов, военно-учетных документов, отправка повесток в "Дии" — это будет одним из направлений реформы ТЦК и усиление мобилизации", — высказалась парламентария.

При этом следует обратить внимание на еще один комментарий. Несколько дней назад и. министра цифровой трансформации Александр Борняков высказался, что внедрение электронных повесток в "Дии" не планируется.

"Минцифра не рассматривает, не разрабатывает и не планирует внедрять электронные повестки ни в Действии, ни в других наших продуктах. Это принципиальная позиция, которая остается неизменной", – заявил он в интервью SPEKA.

Позицию министерства Борняков объясняет тем, что "Дии" создавали как инструмент удобного государства-партнера. Впрочем, если превратить ее "в механизм принуждения", то это, подчеркнул чиновник, "взорвет доверие миллионов пользователей".

