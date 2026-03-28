В Раде анонсировали повестки в Дии: в сервисе ответили

Кравцев Сергей
Министерство цифровой трансформации не рассматривает и не планирует внедрять электронные повестки в Дии.
Повестки. Фото: из открытых источников
Стоит напомнить, днем ранее народная депутат Юлия Яцик в эфире "Апостроф TV" заявила, что отправка повесток в "Дии" вполне может стать реальностью, мол, сейчас это рассматривают как "одно из направлений реформы Территориальных центров комплектования и соцподдержки и усиления мобилизации".
При этом следует обратить внимание на еще один комментарий. Несколько дней назад и. министра цифровой трансформации Александр Борняков высказался, что внедрение электронных повесток в "Дии" не планируется.
Позицию министерства Борняков объясняет тем, что "Дии" создавали как инструмент удобного государства-партнера. Впрочем, если превратить ее "в механизм принуждения", то это, подчеркнул чиновник, "взорвет доверие миллионов пользователей".
