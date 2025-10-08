У Путіна з'явився ще один потужний союзник: з ким РФ розпочали спільні військові навчання

На полігоні Махаджан у штаті Раджастхан розпочалися спільні військові навчання між Росією та Індією – Indra 2025, які триватимуть до 15 жовтня. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Reuters".

Військові навчання РФ та Індії. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться, що, як вказало міністерство оборони Росії, ці навчання мають на меті вдосконалити спільні дії країн у рамках контртерористичних операцій.

тактики антитерористичних операцій Особлива увага буде приділена підвищенню оперативної сумісності підрозділів та обміну передовим досвідом у контексті сучасних військових дій", — повідомило російське оборонне відомство. "Головною метою навчань є відпрацювання злагодженості підрозділів обох країн у боротьбі з тероризмом, включаючи вдосконалення

Також, згідно з інформацією, російський диктатор Володимир Путін може відвідати Індію 5-6 грудня поточного року, де зустрінеться із прем'єр-міністром країни Нарендрою Моді. Про це було оголошено під час візиту радника з національної безпеки Аджита Довала до Москви у серпні, але тоді не згадувалися точні дати.

