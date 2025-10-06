В восторге от этого оружия: что Индия хочет закупить у Москвы

Индия активно включилась в переговоры с РФ о приобретении пяти дополнительных зенитно-ракетных комплексов С-400. Первоначальный контракт на поставку пяти комплектов С-400 был подписан в октябре 2018 года. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Hindustan Times".

Путин и Моди. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что на этой неделе состоится встреча представителей Минобороны двух стран для обсуждения совместного производства или прямой закупки ЗРК С-400 с целью укрепления оборонного потенциала Индии.

В публикации сообщается, что Индии необходимы пять таких систем для защиты от любых атак на всей береговой линии страны и для устранения пробелов в системе ПВО в районе северного командования.

Стороны уже достигли принципиальной договоренности о стоимости дополнительных систем. Ожидается, что три из пяти комплексов будут закуплены напрямую, а два других могут быть произведены в Индии частными компаниями в рамках соглашения о передаче технологий.

Предполагается, что соглашение будет подписано до визита российского диктатора Владимира Путина в Индию в декабре.

Ранее Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года на сумму 5,43 млрд долларов за пять комплектов. Это российский зенитно-ракетный комплекс дальнего и среднего радиуса действия, предназначенный для поражения самолетов, беспилотников, крылатых и баллистических ракет.

Комплекс может вести одновременно десятки целей и использует ракеты различного типа для поражения на расстоянии до 400 км и на высоте до 30 км.

Он оснащен мобильными пусковыми установками и радаром обнаружения, что позволяет быстро менять позиции и интегрироваться в общегосударственную систему ПВО.

