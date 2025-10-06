У захваті від цієї зброї: що Індія хоче закупити у Москви

Індія активно включилася в переговори з РФ щодо придбання п'яти додаткових зенітно-ракетних комплексів С-400. Початковий контракт на постачання п'яти комплектів С-400 було підписано у жовтні 2018 року. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Hindustan Times".

Путін та Моді. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться про те, що цього тижня відбудеться зустріч представників Міноборони двох країн для обговорення спільного виробництва або прямої закупівлі ЗРК С-400 з метою зміцнення оборонного потенціалу Індії.

У публікації повідомляється, що Індії необхідні п'ять таких систем для захисту від будь-яких атак на всій береговій лінії країни та для усунення прогалин у системі ППО в районі північного командування.

Сторони вже досягли принципової домовленості щодо вартості додаткових систем. Очікується, що три з п'яти комплексів будуть закуплені безпосередньо, а два інші можуть бути вироблені в Індії приватними компаніями в рамках угоди про передачу технологій.

Передбачається, що угода буде підписана до візиту російського диктатора Володимира Путіна до Індії у грудні.

Раніше Росія та Індія уклали контракт на постачання С-400 у жовтні 2018 року на суму 5,43 млрд доларів за п'ять комплектів. Це російський зенітно-ракетний комплекс далекого та середнього радіусу дії, призначений для ураження літаків, безпілотників, крилатих та балістичних ракет.

Комплекс може вести одночасно десятки цілей та використовує ракети різного типу для поразки на відстані до 400 км та на висоті до 30 км.

Він оснащений мобільними пусковими установками та радаром виявлення, що дозволяє швидко змінювати позиції та інтегруватися до загальнодержавної системи ППО.

