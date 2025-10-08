На полигоне Махаджан в штате Раджастхан начались совместные военные учения между Россией и Индией – Indra 2025, которые продлятся до 15 октября. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Военные учения РФ и Индии. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что как указало министерство обороны России, эти учения имеют целью усовершенствовать совместные действия стран в рамках контртеррористических операций.

тактики антитеррористических операций. Особое внимание будет уделено повышению оперативной совместимости подразделений и обмену передовым опытом в контексте современных военных действий", — сообщило российское оборонное ведомство. "Главной целью учений является отработка слаженности подразделений обеих стран в борьбе с терроризмом, включая совершенствование

Также, согласно информации, российский диктатор Владимир Путин может посетить Индию 5-6 декабря текущего года, где встретится с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Об этом было объявлено во время визита советника по национальной безопасности Аджита Довала в Москву в августе, но тогда не упоминались точные даты.

