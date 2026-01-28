У Нідерландах випустили чипси зі смаком батарейки: які вони на смак

У Нідерландах з’явився один із найдивніших снеків, які ви колись могли куштувати. Це кукурудзяні чипси зі смаком 9-вольтової батарейки. Незвичну новинку випустила компанія Rewind, яка спеціалізується на продуктах, що апелюють до ретро-спогадів і несподіваних сенсорних відчуттів.

Випустили чипси зі смаком батарейки. Фото з відкритих джерел

За словами керівника з креативності та дизайну компанії Paulig Антті Лауронена, бренд свідомо почав з провокаційної ідеї та певній "данині дивній, але універсальній пам’яті дитинства". Йдеться про знайоме багатьом відчуття, коли хтось із цікавості торкався язиком батарейки й відчував характерне поколювання та металевий присмак.

Ідея чипсів, які буквально "кусатимуть за язик", народилася після численних ексцентричних побажань споживачів. Засновник бренду зізнається, що навіть повторно облизав батарейку "в ім’я науки", аби якомога точніше відтворити цей смак у снеку.

До складу чипсів увійшли лимонна кислота, бікарбонат натрію та мінеральні солі. Саме вони створюють легке пощипування та металеві нотки. Ароматизатор Маттіас Ларссон, який працював над рецептурою, назвав результат "напрочуд смачним", хоча визнав, що інтенсивність смаку варіюється від чипса до чипса.

Поки що новинку продають лише в Нідерландах, але компанія планує розширити серію на інші країни Європи. Водночас Rewind окремо наголошує, що експеримент зі смаком безпечний, а от облизувати справжні батарейки бренд категорично не радить.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Україні з’явились чипси з несподіваними смаками жіночих та чоловічих статевих органів.

Також "Коментарі" писали, що ЄС забороняє чипси з популярним смаком через шкоду для ДНК, але в Україні вони досі дозволені.