В Нидерландах выпустили чипсы со вкусом батарейки: какие они на вкус

В Нидерландах появился один из самых странных снеков, которые вы когда-нибудь могли пробовать. Это кукурузные чипсы со вкусом 9-вольтовой батарейки. Необычную новинку выпустила компания Rewind, специализирующаяся на продуктах, апеллирующих к ретро-воспоминаниям и неожиданным сенсорным ощущениям.

Выпустили чипсы со вкусом батарейки. Фото из открытых источников

По словам руководителя по креативности и дизайну компании Paulig Антти Лауронена, бренд сознательно начал с провокационной идеи и определенной "дани странной, но универсальной памяти детства". Речь идет о знакомом многим ощущениях, когда кто-то из любопытства касался языком батарейки и чувствовал характерное покалывание и металлический привкус.

Идея чипсов, буквально "кусающих за язык", родилась после многочисленных эксцентрических пожеланий потребителей. Основатель бренда признается, что даже повторно облизал батарейку "во имя науки", чтобы точнее воспроизвести этот вкус в снеке.

В состав чипсов вошли лимонная кислота, бикарбонат натрия и минеральные соли. Именно они создают легкое пощипывание и металлические нотки. Ароматизатор Маттиас Ларссон, работавший над рецептурой, назвал результат "удивительно вкусным", хотя признал, что интенсивность вкуса варьируется от чипса к чипсу.

Пока новинку продают только в Нидерландах, но компания планирует расширить серию на другие страны Европы. В то же время, Rewind отдельно отмечает, что эксперимент со вкусом безопасен, а вот облизывать настоящие батарейки бренд категорически не советует.

