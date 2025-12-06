logo_ukra

У НАТО вже не приховують занепокоєння: куди Путін відправляє підводні човни РФ
У НАТО вже не приховують занепокоєння: куди Путін відправляє підводні човни РФ

The Guardian пише про те, що шведи майже щотижня "ловлять" підводні човни РФ у Балтійському морі

6 грудня 2025, 14:34
Автор:
Кравцев Сергей

Шведський військово-морський флот фіксує присутність російських підводних човнів у Балтійському морі на щотижневій основі. Про це в інтерв'ю The Guardian заявив оперативний командувач ВМС Швеції Марко Петкович.

У НАТО вже не приховують занепокоєння: куди Путін відправляє підводні човни РФ

Підводні човни РФ. Фото: з відкритих джерел

За словами адмірала, російська активність у регіоні продовжує зростати, і спостереження за рухом кораблів РФ стало "рутинною частиною роботи" шведських моряків. Петкович уточнив, що російські субмарини регулярно з'являються у Балтиці, а кількість таких контактів збільшилася за останні роки.

Командувач зазначив, що Росія послідовно нарощує можливості свого підводного флоту, щорічно вводячи в дію по одному підводному човну проекту "Кіло" на верфях у Санкт-Петербурзі та Калінінграді. За його словами, Москва реалізує "постійну та спрямовану програму модернізації" корабельного складу.

Петкович також висловив стурбованість тим, що після можливого припинення вогню чи перемир'я в Україні Росія може посилити свою військову присутність у Балтійському регіоні. У зв'язку з цим, наголосив він, Швеції необхідно й надалі збільшувати потенціал флоту та приділяти увагу спільній безпеці в акваторії.

Окремо командувач згадав так званий тіньовий флот Росії — комерційні танкери під іноземними прапорами, які використовуються для обходу санкцій. За його словами, хоча такі суди формально не становлять військової загрози, їх можна задіяти для запуску дронів або інших розвідувальних операцій, що також потребує уваги з боку шведських військових.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп вирішив відкласти санкції проти Китаю: на що сподівається.




Джерело: https://www.theguardian.com/world/2025/dec/06/swedish-navy-chief-russia-baltic-presence-ukraine-peace
