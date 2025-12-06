logo

BTC/USD

89603

ETH/USD

3031.9

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В НАТО уже не скрывают беспокойства: куда Путин отправляет подводные лодки РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

В НАТО уже не скрывают беспокойства: куда Путин отправляет подводные лодки РФ

The Guardian пишет о том, что шведы почти каждую неделю "ловят" подводные лодки РФ в Балтийском море

6 декабря 2025, 14:34
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Шведский военно-морской флот фиксирует присутствие российских подводных лодок в Балтийском море практически на еженедельной основе. Об этом в этом в интервью "The Guardian" заявил оперативный командующий ВМС Швеции Марко Петкович.

В НАТО уже не скрывают беспокойства: куда Путин отправляет подводные лодки РФ

Подводные лодки РФ. Фото: из открытых источников

По словам адмирала, российская активность в регионе продолжает расти, и наблюдение за движением кораблей РФ стало "рутинной частью работы" шведских моряков. Петкович уточнил, что российские субмарины регулярно появляются в Балтике, а количество таких контактов увеличилось за последние годы.

Командующий отметил, что Россия последовательно наращивает возможности своего подводного флота, ежегодно вводя в строй по одной подлодке проекта "Кило" на верфях в Санкт-Петербурге и Калининграде. По его словам, Москва реализует "постоянную и направленную программу модернизации" корабельного состава.

Петкович также выразил обеспокоенность тем, что после возможного прекращения огня или перемирия в Украине Россия может усилить своё военное присутствие в Балтийском регионе. В связи с этим, подчеркнул он, Швеции необходимо и дальше увеличивать потенциал флота и уделять внимание общей безопасности в акватории.

Отдельно командующий упомянул так называемый теневой флот России — коммерческие танкеры под иностранными флагами, используемые для обхода санкций. По его словам, хотя такие суда формально не представляют военной угрозы, их можно задействовать для запуска дронов или других разведывательных операций, что также требует внимания со стороны шведских военных.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп решил отложить санкции против Китая: на что надеется.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/2025/dec/06/swedish-navy-chief-russia-baltic-presence-ukraine-peace
Теги:

Новости

Все новости