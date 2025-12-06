В НАТО уже не скрывают беспокойства: куда Путин отправляет подводные лодки РФ

Шведский военно-морской флот фиксирует присутствие российских подводных лодок в Балтийском море практически на еженедельной основе. Об этом в этом в интервью "The Guardian" заявил оперативный командующий ВМС Швеции Марко Петкович.

Подводные лодки РФ. Фото: из открытых источников

По словам адмирала, российская активность в регионе продолжает расти, и наблюдение за движением кораблей РФ стало "рутинной частью работы" шведских моряков. Петкович уточнил, что российские субмарины регулярно появляются в Балтике, а количество таких контактов увеличилось за последние годы.

Командующий отметил, что Россия последовательно наращивает возможности своего подводного флота, ежегодно вводя в строй по одной подлодке проекта "Кило" на верфях в Санкт-Петербурге и Калининграде. По его словам, Москва реализует "постоянную и направленную программу модернизации" корабельного состава.

Петкович также выразил обеспокоенность тем, что после возможного прекращения огня или перемирия в Украине Россия может усилить своё военное присутствие в Балтийском регионе. В связи с этим, подчеркнул он, Швеции необходимо и дальше увеличивать потенциал флота и уделять внимание общей безопасности в акватории.

Отдельно командующий упомянул так называемый теневой флот России — коммерческие танкеры под иностранными флагами, используемые для обхода санкций. По его словам, хотя такие суда формально не представляют военной угрозы, их можно задействовать для запуска дронов или других разведывательных операций, что также требует внимания со стороны шведских военных.

