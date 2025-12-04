Трамп решил отложить санкции против Китая: на что надеется

Администрация президента США Дональда Трампа решила приостановить введение санкций против Министерства государственной безопасности Китая, чтобы не сорвать торговое перемирие и подготовку к новой встрече Трампа с Си Цзиньпином. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Financial Times со ссылкой на американских чиновников.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

По данным источников, Белый дом временно отложил санкции против китайского МГБ и связанных с ним подрядчиков, которых США подозревают в причастности к масштабной хакерской операции "Salt Typhoon". В рамках этой кампании злоумышленники получили доступ к незашифрованным коммуникациям высокопоставленных американских чиновников. Решение о паузе было принято для сохранения дипломатической стабильности и продолжения нормализации отношений с Пекином.

Несколько собеседников FT утверждают, что нынешний курс Вашингтона направлен на удержание "стабильности" в отношениях с Китаем до тех пор, пока США не снизят зависимость от китайских редкоземельных металлов. Кроме того, администрация не хочет ставить под угрозу визит Трампа в Пекин, запланированный на апрель 2026 года.

Однако отказ от санкций вызвал недовольство "ястребов" внутри американского правительства. Они считают, что президент рискует национальной безопасностью ради торговых договоренностей. Дополнительное напряжение вызвала подготовка Белого дома к обсуждению возможной выдачи Nvidia лицензий на экспорт в Китай продвинутых чипов H200. Как отмечает FT, ранее Трамп рассматривал возможность разрешения поставок еще более мощных чипов Blackwell, но его советники выступили против.

Источник также сообщил, что в последние недели в администрации усилили координацию политики в отношении Китая. Замглавы аппарата Стивен Миллер получил поручение следить, чтобы федеральные ведомства избегали шагов, способных нарушить дипломатическую оттепель. Поводом стал инцидент с министром финансов Скоттом Бессентом, который выразил недовольство появлением внутренней записки о предполагаемой поддержке Alibaba военных операций Пекина. Компания категорически отвергла эти обвинения.

Официальные представители Минфина и Белого дома ситуацию не комментируют. Источник FT лишь отметил, что Трамп по-прежнему стремится к "взаимовыгодным торговым отношениям без ущерба для национальной безопасности".

