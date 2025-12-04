Трамп вирішив відкласти санкції проти Китаю: на що сподівається

Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила призупинити запровадження санкцій проти Міністерства державної безпеки Китаю, щоб не зірвати торгове перемир'я та підготовку до нової зустрічі Трампа із Сі Цзіньпіном. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє Financial Times з посиланням на американських чиновників.

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

За даними джерел, Білий дім тимчасово відклав санкції проти китайського МДБ та пов'язаних з ним підрядників, яких США підозрюють у причетності до масштабної хакерської операції Salt Typhoon. У рамках цієї кампанії зловмисники отримали доступ до незашифрованих комунікацій високопосадовців. Рішення про паузу було прийнято для збереження дипломатичної стабільності та продовження нормалізації відносин із Пекіном.

Декілька співрозмовників FT стверджують, що нинішній курс Вашингтона спрямований на утримання "стабільності" у відносинах з Китаєм доти, доки США не знизять залежність від китайських рідкісноземельних металів. Крім того, адміністрація не хоче ставити під загрозу візит Трампа до Пекіна, запланованого на квітень 2026 року.

Проте відмова від санкцій викликала невдоволення "яструбів" усередині американського уряду. Вони вважають, що президент ризикує національною безпекою заради торговельних домовленостей. Додаткову напругу викликала підготовка Білого дому до обговорення можливої видачі ліцензій Nvidia на експорт до Китаю просунутих чіпів H200. Як зазначає FT, раніше Трамп розглядав можливість дозволу поставок ще потужніших чіпів Blackwell, але його радники виступили проти.

Джерело також повідомило, що останніми тижнями в адміністрації посилили координацію політики щодо Китаю. Заступник голови апарату Стівен Міллер отримав доручення стежити, щоб федеральні відомства уникали кроків, здатних порушити дипломатичну відлигу. Приводом став інцидент із міністром фінансів Скоттом Бессентом, який висловив невдоволення появою внутрішньої записки про передбачувану підтримку Alibaba військових операцій Пекіна. Компанія категорично відкинула ці звинувачення.

Офіційні представники Мінфіну та Білого дому ситуацію не коментують. Джерело FT лише відзначило, що Трамп, як і раніше, прагне до "взаємовигідних торгових відносин без шкоди для національної безпеки".

