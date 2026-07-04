logo_ukra

BTC/USD

62529

ETH/USD

1756.79

USD/UAH

44.57

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події У НАТО попередили Кремль: від якої ідеї краще відмовитись Путіну
commentss НОВИНИ Всі новини

У НАТО попередили Кремль: від якої ідеї краще відмовитись Путіну

Едгарс Рінкевичс закликав не розраховувати на слабкість Заходу і заявив, що будь-який напад Москви отримає жорстку відповідь

4 липня 2026, 10:38
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Північноатлантичний альянс має бути готовим до сценарію, за якого Росія зважиться на подальшу ескалацію та відкрите протистояння з країнами НАТО. Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, наголосивши, що Москві необхідно чітко розуміти наслідки можливої агресії проти держав-членів Альянсу.

У НАТО попередили Кремль: від якої ідеї краще відмовитись Путіну

НАТО. Фото: з відкритих джерел

За словами латвійського лідера, Кремль не повинен сумніватися у готовності НАТО виконати зобов'язання щодо колективної оборони. Він наголосив, що у разі нападу Росії відповідь з боку Альянсу буде адекватною масштабу загрози.

Рінкевич також пов'язав безпеку Європи з майбутнім України. На його думку, досягнення справедливого та сталого світу неможливе без активної участі європейських держав, а вступ України до Європейського Союзу відповідає стратегічним інтересам всього континенту, насамперед у сфері безпеки.

Президент Латвії звернув увагу на питання оборонної політики. Незважаючи на плани союзників збільшити військові витрати до 5% ВВП, він вважає, що одного фінансування недостатньо. Ключовим завданням залишається нарощування реальних оборонних можливостей – виробництво озброєння, закупівля сучасних ракетних систем та військової техніки.

"Гроші власними силами не забезпечують безпеку. Необхідно мати озброєння, яке можна придбати за ці кошти", — наголосив глава держави.

Окремо Рінкевичс зазначив, що Сполучені Штати залишаються незамінним союзником Європи у питаннях оборони. За його словами, незважаючи на різні політичні заяви всередині ЄС, саме трансатлантична співпраця залишається основою системи колективної безпеки та найважливішим фактором стримування подальшої російської агресії.

Читайте на порталі "Коментарі" — Україна вимагає нового статусу в НАТО: Київ хоче змінити правила гри.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.dw.com/ru/prezident-latvii-rinkevics-nato-nuzno-gotovitsa-k-eskalacii-s-rossiej/a-77826689
Теги:

Новини

Всі новини