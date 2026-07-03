logo

BTC/USD

61637

ETH/USD

1714.08

USD/UAH

44.8

EUR/UAH

51.08

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Украина требует нового статуса в НАТО: Киев хочет изменить правила игры
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина требует нового статуса в НАТО: Киев хочет изменить правила игры

Перед саммитом в Анкаре украинская дипломатия добивается признания страны не только получателем помощи, но и полноценным участником обеспечения безопасности Альянса

3 июля 2026, 08:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Накануне саммита НАТО в Анкаре Украина выступила с инициативой, которая может изменить формат ее отношений с Североатлантическим альянсом. Киев рассчитывает, что в итоговой декларации встречи будет закреплено признание Украины как государства, которое уже сегодня обеспечивает безопасность союзников, а не только получает военную поддержку. Об этом сообщила глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук во время закрытого брифинга в Брюсселе. 

Украина требует нового статуса в НАТО: Киев хочет изменить правила игры

НАТО. Фото: из открытых источников

По ее словам, для Киева крайне важно официально закрепить роль Украины как security contributor – страны, вносящей собственный вклад в безопасность евроатлантического пространства.

В украинской дипломатии подчеркивают, что характер взаимодействия с НАТО за последние годы существенно изменился. Помимо поставок вооружений, сотрудничество включает совместную подготовку военных, развитие оперативной совместимости подразделений, участие украинских военнослужащих в учениях по сценарию применения статьи 5 Североатлантического договора, работу совместного центра JATEC, а также постепенную интеграцию украинских специалистов и предприятий в программы Альянса.

Еще одним приоритетом Киева остается долгосрочная поддержка оборонной промышленности. Украинская сторона рассчитывает не только на новые поставки оружия, но и на многолетние финансовые обязательства партнеров, которые позволят отечественным предприятиям планировать производство и расширять мощности.

В Киеве рассчитывают, что саммит в Анкаре станет важным политическим сигналом и подтвердит переход Украины от статуса исключительно получателя западной помощи к роли одного из ключевых элементов европейской системы безопасности.

Читайте также на портале "Комментарии" — скандал вокруг помощи Украине развеян: Италия сделала заявление перед саммитом НАТО.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dw.com/uk/ukraina-hoce-sob-nato-viznalo-ii-novu-rol-u-bezpeci/a-77810089
Теги:

Новости

Все новости