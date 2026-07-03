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Україна вимагає нового статусу в НАТО: Київ хоче змінити правила гри

Перед самітом в Анкарі українська дипломатія домагається визнання країни не лише отримувачем допомоги, а й повноцінним учасником забезпечення безпеки Альянсу

3 липня 2026, 08:22
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Кравцев Сергей

Напередодні саміту НАТО в Анкарі Україна виступила з ініціативою, яка може змінити формат її відносин із Північноатлантичним альянсом. Київ розраховує, що у підсумковій декларації зустрічі буде закріплено визнання України як держави, яка вже сьогодні забезпечує безпеку союзників, а не лише отримує військову підтримку. Про це повідомила голова Місії України при НАТО Олена Гетьманчук під час закритого брифінгу у Брюсселі.

Україна вимагає нового статусу в НАТО: Київ хоче змінити правила гри

НАТО. Фото: з відкритих джерел

За її словами, для Києва вкрай важливо офіційно закріпити роль України як security contributor – країни, яка робить власний внесок у безпеку євроатлантичного простору.

В українській дипломатії наголошують, що характер взаємодії з НАТО за останні роки суттєво змінився. Окрім постачання озброєнь, співпраця включає спільну підготовку військових, розвиток оперативної сумісності підрозділів, участь українських військовослужбовців у навчаннях за сценарієм застосування статті 5 Північноатлантичного договору, роботу спільного центру JATEC, а також поступову інтеграцію українських фахівців та підприємств до програм Альянсу.

Ще одним пріоритетом Києва залишається довгострокова підтримка оборонної промисловості. Українська сторона розраховує не лише на нові постачання зброї, а й на багаторічні фінансові зобов'язання партнерів, які дозволять вітчизняним підприємствам планувати виробництво та розширювати потужності.

У Києві розраховують, що саміт в Анкарі стане важливим політичним сигналом та підтвердить перехід України від статусу виключно отримувача західної допомоги до ролі одного із ключових елементів європейської системи безпеки.

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Джерело: https://www.dw.com/uk/ukraina-hoce-sob-nato-viznalo-ii-novu-rol-u-bezpeci/a-77810089
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