В НАТО предупредили Кремль: от какой идеи лучше отказаться Путину

Североатлантический альянс должен быть готов к сценарию, при котором Россия решится на дальнейшую эскалацию и открытое противостояние со странами НАТО. Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, подчеркнув, что Москве необходимо четко понимать последствия возможной агрессии против государств-членов Альянса.

НАТО и Россия. Фото: из открытых источников

По словам латвийского лидера, Кремль не должен сомневаться в готовности НАТО выполнить обязательства по коллективной обороне. Он подчеркнул, что в случае нападения России ответ со стороны Альянса будет адекватным масштабу угрозы.

Ринкевичс также связал безопасность Европы с будущим Украины. По его мнению, достижение справедливого и устойчивого мира невозможно без активного участия европейских государств, а вступление Украины в Европейский Союз отвечает стратегическим интересам всего континента, прежде всего в сфере безопасности.

Президент Латвии обратил внимание и на вопросы оборонной политики. Несмотря на планы союзников увеличить военные расходы до 5% ВВП, он считает, что одного финансирования недостаточно. Ключевой задачей остается наращивание реальных оборонных возможностей – производство вооружения, закупка современных ракетных систем и военной техники.

"Деньги сами по себе не обеспечивают безопасность. Необходимо иметь вооружение, которое можно приобрести за эти средства", — подчеркнул глава государства.

Отдельно Ринкевичс отметил, что Соединенные Штаты остаются незаменимым союзником Европы в вопросах обороны. По его словам, несмотря на различные политические заявления внутри ЕС, именно трансатлантическое сотрудничество остается основой системы коллективной безопасности и важнейшим фактором сдерживания дальнейшей российской агрессии.

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