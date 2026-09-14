У нас лишилися лічені дні: що може статися під час найближчої зустрічі Трампа і Зеленського

Заява Кушнера про необхідність вивести українські війська з Донбасу та заява Трампа про те, що ціни на дизель в США ростуть через удари українських дронів по російським НПЗ – це пролог до великої сварки, якою може завершитися зустріч Трампа та Зеленського. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Політолог зазначає, почати потрібно з того, що заяви про НПЗ – це чиста маячня. Протягом останнього місяця Трамп кілька разів пробував натиснути на власних виробників, щоб тримати ціни на пальне на внутрішньому ринку, але цей тиск ні до чого не призвів. В серпні Трамп вже атакував ExxonMobil і Chevron, звинувачуючи їх у тому, що вони заробляють надто багато на високих цінах на паливо. Американські ЗМІ писали, що 1 вересня він провів закриту нараду з нафтовиками, але це ні до чого не призвело. Простіше кажучи, всесильний Трамп сів у калюжу і побоявся публічно жорстко атакувати головних спонсорів своєї партіі.

"Заяви Кушнера та Трампа, судячи з усього, це частина нової передвиборчої стратегії. Взагалі, все що ми побачимо найближчими тижнями буде виключно виборчою стратегією. Це дуже важливо для аналізу ситуації: все це не прогинання перед Путіним, не складний розрахунок. Всі заяви Трампа і його оточення стануть частиною виборчої тактики або стратегії", – зазначив експерт.

Він продовжує, виходячи з цієї нової стратегії, головна загроза для нас – можлива сварка Зеленського та Трампа під час майбутньої зустрічі та втрата розвідданих і тієї допомоги, яку надає США. Але на відміну від ситуації, яка склалася після сварки в Овальному кабінеті, ми маємо значно складнішу історію, бо Європа матиме значно обмеженіший вплив ніж це було півтора роки тому.

"І тут, як і після Анкориджа,, ключову роль будуть грати американські ЗМІ та настрої виборців. Для нас вкрай важливо зараз зробити все від себе залежне, щоб перехопити ініціативу саме в американських ЗМІ. Бо саме від них залежить майбутня поведінка Трампа. В тому числі і під час переговорів не лише з Зеленським, але й із Сі", – зазначив експерт.

На думку Вадима Денисенка, у нас є лічені дні, щоб навʼязати свою гру і це можна зробити, але для цього потрібна системна робота. І потрібно обʼєднати зусилля і влади і опозиції. І головне: наступити на горло своїм амбіціям.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Кушнер повторив ультиматум Кремля: чим для України обернеться "мир" на умовах РФ.



