Кушнер повторив ультиматум Кремля: чим для України обернеться «мир» на умовах РФ

Резонансна заява одного з американських посередників – Джареда Кушнера, який буквально кілька днів тому вислухав "хотєлки" агресора й також позицію Банкової, не має дивувати. Він просто ще раз повторив російські вимоги, після виконання яких Україна зникне як суверенна країна, якщо не в один крок, то в два.. Про це розповів голова правління Українського кризового медіа-центру, Надзвичайний і Повноважний Посол України у США (2015-2019) Валерій Чалий.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

"Дивує інше. Чому у американських посередників створюється хибна уява про абсолютно неможливі варіанти перетинання "червоних ліній" з боку українських переговорників?! Навіть після чітких роз'яснень", – зазначив експерт.

Він продовжує, таким чином у російського очільника, як ми бачимо, не лише в нього, залишається ілюзія можливого досягнення своїх озвучених публічно, і тих, що поки не озвучуються, цілей. Допоки ця ілюзія залишається, доти агресію він самостійно не зупинить.

"Або він має бути позбавлений ілюзій, або змушений робити кроки під тиском. Для цього тиск на нього має бути критичний – концентрований і масштабований, а не розтягнутий в часі", – зазначив дипломат.

За його словами, поки хоча б одна з цих умов не досягнута, будь-які переговори залишаться лише імітацією реальних спроб досягти сталого миру, або хоча б перемир'я та ширмою для прикриття війни.

Також видання "Коментарі" повідомляло – заяви з Вашингтона дедалі більше нагадують рух двома паралельними курсами. Білий дім Дональда Трампа говорить про необхідність якнайшвидше завершити війну та шукає можливості для домовленостей із Кремлем. Водночас у Пентагоні відкрито попереджають союзників: Росія відновлює свої військові можливості, а потреба України у підтримці може зберігатися роками. То чи справді у Вашингтоні сформувалися два різні підходи до війни в Україні? І головне – що означає ця різниця для Києва напередодні зими, коли потреба у ППО та боєприпасах є критичною? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.