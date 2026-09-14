Кушнер повторив ультиматум Кремля: чим для України обернеться «мир» на умовах РФ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Резонансна заява одного з американських посередників – Джареда Кушнера, який буквально кілька днів тому вислухав "хотєлки" агресора й також позицію Банкової, не має дивувати. Він просто ще раз повторив російські вимоги, після виконання яких Україна зникне як суверенна країна, якщо не в один крок, то в два.. Про це розповів голова правління Українського кризового медіа-центру, Надзвичайний і Повноважний Посол України у США (2015-2019) Валерій Чалий.
Переговори. Фото: з відкритих джерел
Він продовжує, таким чином у російського очільника, як ми бачимо, не лише в нього, залишається ілюзія можливого досягнення своїх озвучених публічно, і тих, що поки не озвучуються, цілей. Допоки ця ілюзія залишається, доти агресію він самостійно не зупинить.
За його словами, поки хоча б одна з цих умов не досягнута, будь-які переговори залишаться лише імітацією реальних спроб досягти сталого миру, або хоча б перемир'я та ширмою для прикриття війни.
Також видання "Коментарі" повідомляло – заяви з Вашингтона дедалі більше нагадують рух двома паралельними курсами. Білий дім Дональда Трампа говорить про необхідність якнайшвидше завершити війну та шукає можливості для домовленостей із Кремлем. Водночас у Пентагоні відкрито попереджають союзників: Росія відновлює свої військові можливості, а потреба України у підтримці може зберігатися роками. То чи справді у Вашингтоні сформувалися два різні підходи до війни в Україні? І головне – що означає ця різниця для Києва напередодні зими, коли потреба у ППО та боєприпасах є критичною? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.