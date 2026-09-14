logo

BTC/USD

78096

ETH/USD

2497.87

USD/UAH

44.62

EUR/UAH

51.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Кушнер повторил ультиматум Кремля: чем для Украины обернется «мир» на условиях РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Кушнер повторил ультиматум Кремля: чем для Украины обернется «мир» на условиях РФ

Москва до сих пор верит в возможность навязать Украине свои требования, а переговоры без критического давления на Кремль рискуют превратиться в имитацию мира

14 сентября 2026, 06:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Резонансное заявление одного из американских посредников – Джареда Кушнера, буквально несколько дней назад выслушавшего "хотелки" агрессора и также позицию Банковой, не должно удивлять. Он просто еще раз повторил российские требования, после выполнения которых Украина исчезнет как суверенная страна, если не в один шаг, то в два. Об этом рассказал председатель правления Украинского кризисного медиа-центра Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США (2015-2019) Валерий Чалый.

Кушнер повторил ультиматум Кремля: чем для Украины обернется «мир» на условиях РФ

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Удивляет другое. Почему у американских посредников создается ложное представление об абсолютно невозможных вариантах пересечения "красных линий" со стороны украинских переговорщиков?! Даже после четких разъяснений", — отметил эксперт.

Он продолжает, таким образом у российского руководителя, как мы видим, не только у него, остается иллюзия возможного достижения своих озвученных публично, и пока не озвучиваемых целей. Пока эта иллюзия остается, до этого агрессию он самостоятельно не остановит.

"Или он должен быть лишен иллюзий, или вынужден делать шаги под давлением. Для этого давление на него должно быть критическим – концентрированным и масштабируемым, а не растянутым во времени", – отметил дипломат.

По его словам, пока хотя бы одно из этих условий не достигнуто, любые переговоры останутся лишь имитацией реальных попыток достичь устойчивого мира или хотя бы перемирия и ширмой для прикрытия войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – заявления из Вашингтона все больше напоминают движение двумя параллельными курсами. Белый дом Дональда Трампа говорит о необходимости как можно быстрее завершить войну и ищет возможности для договоренностей с Кремлем. В Пентагоне открыто предупреждают союзников: Россия восстанавливает свои военные возможности, а потребность Украины в поддержке может сохраняться годами. Действительно ли в Вашингтоне сформировались два разных подхода к войне в Украине? И главное – что значит эта разница для Киева накануне зимы, когда потребность в ПВО и боеприпасах критическая? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости