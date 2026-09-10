Мир Трампа проти війни Пентагону: що приховує подвійна гра Вашингтона щодо України

Заяви з Вашингтона дедалі більше нагадують рух двома паралельними курсами. Білий дім Дональда Трампа говорить про необхідність якнайшвидше завершити війну та шукає можливості для домовленостей із Кремлем. Водночас у Пентагоні відкрито попереджають союзників: Росія відновлює свої військові можливості, а потреба України у підтримці може зберігатися роками. То чи справді у Вашингтоні сформувалися два різні підходи до війни в Україні? І головне – що означає ця різниця для Києва напередодні зими, коли потреба у ППО та боєприпасах є критичною? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Трамп не серед тих людей, які розуміють, що загроза Росії – це надовго

Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова так прокоментував ситуацію:

"Не думаю, що це два різних підходи. З одного боку, риторика Дональда Трампа – це не його політика, тож почути можна різне, але не всьому треба вірити".

Експерт погоджується з тим, що Дональд Трамп дійсно був не проти, якби війна закінчилась, але при цьому не готовий робити нічого для цього, — обмежується лише закликами.

"З іншого боку у Вашингтоні є чимало людей, які розуміють, що загроза Росії та необхідність підтримки України це надовго. Але Трамп не серед них, він думає лише про поточний момент, наступний політичний цикл, свої власні інтереси. Тож чи будуть ракети перехоплювачі подивимось. Для нас зараз це важливий момент, звісно, але перспективи підтримки від цієї президентської адміністрації невеличкі", – резюмував співрозмовник порталу "Коментарі".

Пентагон планує війну, якої Білий дім не хоче

Голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права", народний депутат Верховної Ради трьох скликань (з п'ятого по сьоме) колишній заступник голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим Андрій Сенченко зазначив, по факту можемо сказати про США: одна держава, одна доба, два годинники.

"Годинник Пентагону йде роками. Колбі (заступник міністра оборони США – ред.) говорив із союзниками мовою, якої від цієї адміністрації давно не чули: Росія "відновлює сили й оборонно-промислову спроможність", готуйтеся до "затяжного конфлікту", потреби України "зберігатимуться в найближчі місяці та роки". Європа має нести "основний тягар" через PURL. Про мир – одним реченням і з застереженням: мета президента – тривалий мир, "однак із погляду міністерства оборони" дати його ніхто не знає. Годинник Білого дому йде тижнями. Дзвінок був "конфіденційним", Білий дім його одразу навіть не підтвердив, зате Кремль розповів охоче: обидва президенти оцінили поїздку Віткоффа й Кушнера "з плюсом", Путін виклав "бачення просування на полі бою" і "позначив, що американці могли б реально зробити". Слово "прорив" у переказі Ушакова стоїть поруч зі словом "президентство", і це найточніше визначення горизонту: до кінця каденції, а краще до листопада", – зазначив експерт.

За його словами, це не суперечність усередині Вашингтона, а розподіл праці. Пентагон страхує ситуацію, в якій Кремль візьме гроші й час, а домовленість не виконає, і тоді Європа мусить уже стояти під навантаженням.

"Білий дім тим часом торгує саме тим, що Пентагон називає ризиком: строком. Єдине, чого я не знаю, – це для кого Колбі говорив у понеділок: щоб Європа готувалася до затяжної війни чи щоб у Білому домі почули, що військові в неї вже вірять. Київ живе в обох календарях одночасно, і місце, де вони стикаються, називається зимовий пакет. Хмара на тому ж "Рамштайні" сказав, що Україна контрактує близько 1000 ракет для Patriot за європейський кредит – це годинник Колбі, більшість приїде в наступні роки. І одразу попросив 300 зі складів союзників до зими – це годинник Трампа, бо зима почнеться раніше, ніж будь-який графік санкційних послаблень. Рютте там же нагадав, що цивільні втрати найвищі з травня 2022-го і "затримки просто коштують життів", — зазначив експерт.

Він нагадав, Зеленський у вівторок в Осло, перед похороном короля Гаральда, говорив з прем'єр-міністром Норвегії Стьоре про те саме: перехоплювачі насамперед для Patriot, PURL, FREYJA. Формулювання після нічної атаки на Київ було коротким: "Москва не повинна увійти в зиму з розумінням, що ракетний і дроновий терор зійде їй з рук". У цій фразі обидва годинники: зима – це строк, "зійде з рук" – це роки.

"Пентагон планує війну, якої Білий дім не хоче. Білий дім домовляється про мир, у який Пентагон не вірить, – і платити за різницю між цими двома календарями випадає нам, до першого снігу", – підсумував аналітик.

Також видання "Коментарі" повідомляло – це брехлива провокація: які чутки про війну у Кремлі почали терміново спростовувати.



