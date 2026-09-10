Мир Трампа против войны Пентагона: что скрывает двойная игра Вашингтона в отношении Украины

Заявления из Вашингтона все больше напоминают движение по двум параллельным курсам. Белый дом Дональда Трампа говорит о необходимости как можно быстрее завершить войну и ищет возможности для договоренностей с Кремлем. В Пентагоне открыто предупреждают союзников: Россия восстанавливает свои военные возможности, а потребность Украины в поддержке может сохраняться годами. Действительно ли в Вашингтоне сформировались два разных подхода к войне в Украине? И главное – что значит эта разница для Киева накануне зимы, когда потребность в ПВО и боеприпасах критическая? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Трамп не среди тех людей, которые понимают, что угроза России – надолго.

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, так прокомментировал ситуацию:

"Не думаю, что это два разных подхода. С одной стороны, риторика Дональда Трампа – это не его политика, так что услышать можно разное, но не всему нужно верить".

Эксперт соглашается с тем, что Дональд Трамп действительно был не против, если бы война закончилась, но при этом не готовы делать ничего для этого, — ограничивается лишь призывами.

"С другой стороны, в Вашингтоне есть немало людей, которые понимают, что угроза России и необходимость поддержки Украины это надолго. Но Трамп не среди них, он думает лишь о текущем моменте, следующем политическом цикле, своих собственных интересах. Так будут ли ракеты перехватчики посмотрим. Для нас сейчас это важный момент, конечно, но перспективы поддержки этой президентской администрации небольшие", – резюмировал собеседник портала "Комментарии".

Пентагон планирует войну, которой Белый дом не хочет

Председатель Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший заместитель председателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко отметил, по факту можем сказать о США: одно государство, одни сутки, два часа.

"Часы Пентагона уходят годами. Колби (заместитель министра обороны США – ред.) говорил с союзниками на языке, которого от этой администрации давно не слышали: Россия "восстанавливает силы и оборонно-промышленную способность", готовьтесь к "затяжному конфликту", потребности Украины будут "сохраняться в ближайшие месяцы и годы". Европа должна нести "основное бремя" через PURL. О мире – одним предложением и с оговоркой: цель президента – длительный мир, "однако с точки зрения министерства обороны" дать его никто не знает. Часы Белого дома уходят по неделям. Звонок был "конфиденциальным", Белый дом его сразу не подтвердил, зато Кремль рассказал охотно: оба президента оценили поездку Виткоффа и Кушнера "с плюсом", Путин изложил "видение продвижения на поле боя" и "обозначил, что американцы могли бы реально сделать". Слово "прорыв" в пересказе Ушакова стоит рядом со словом "президентство", и это точнейшее определение горизонта: до конца каденции, а лучше до ноября", – отметил эксперт.

По его словам, это не противоречие внутри Вашингтона, а разделение труда. Пентагон страхует ситуацию, в которой Кремль возьмет деньги и время, а договоренность не выполнит, и тогда Европа уже должна стоять под нагрузкой.

"Белый дом в это время торгует именно тем, что Пентагон называет риском: сроком. Единственное, чего я не знаю – это для кого Колби говорил в понедельник: чтобы Европа готовилась к затяжной войне или чтобы в Белом доме услышали, что военные в нее уже верят. Киев живет в обоих календарях одновременно и место, где они сталкиваются, называется зимний пакет. Облако на том же "Рамштайне" сказал, что Украина контрактует около 1000 ракет для Patriot за европейский кредит – это часы Колби, большинство приедет в последующие годы. И сразу попросил 300 из составов союзников к зиме – это часы Трампа, потому что зима начнется раньше, чем любой график санкционных послаблений. Рютте там же напомнил, что гражданские потери самые высокие с мая 2022-го и "задержки просто стоят жизням", – отметил эксперт.

Он напомнил, Зеленский во вторник в Осло, перед похоронами короля Гаральда, говорил с премьер-министром Норвегии Стере о том же: перехватчики прежде всего для Patriot, PURL, FREYJA. Формулировка после ночной атаки на Киев была короткой: "Москва не должна войти в зиму с пониманием, что ракетный и дроновый террор сойдет ей с рук". В этой фразе оба часа: зима – это срок, "сойдет с рук" – это годы.

"Пентагон планирует войну, которую Белый дом не хочет. Белый дом договаривается о мире, в который Пентагон не верит – и платить за разницу между этими двумя календарями выпадает нам, до первого снега", – подытожил аналитик.

Также издание "Комментарии" сообщало – это лживая провокация: какие слухи о войне в Кремле начали срочно опровергать.



