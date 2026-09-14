У нас остались считанные дни: что может произойти во время ближайшей встречи Трампа и Зеленского

Заявление Кушнера о необходимости вывести украинские войска из Донбасса и заявление Трампа о том, что цены на дизель в США растут из-за ударов украинских дронов по российским НПЗ – это пролог к большой ссоре, которой может завершиться встреча Трампа и Зеленского. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Политолог отмечает, начать нужно с того, что заявления об НПЗ – это чистый бред. В течение последнего месяца Трамп несколько раз пытался надавить на собственных производителей, чтобы держать цены на топливо на внутреннем рынке, но это давление ни к чему не привело. В августе Трамп уже атаковал ExxonMobil и Chevron, обвиняя их в том, что они зарабатывают слишком много на высоких ценах на топливо. Американские СМИ писали, что 1 сентября он провел закрытое совещание с нефтяниками, но это ни к чему не привело. Проще говоря, всесильный Трамп сел в лужу и побоялся публично жестко атаковать главных спонсоров своей партии.

"Заявления Кушнера и Трампа, судя по всему, это часть новой предвыборной стратегии. Вообще, все, что мы увидим в ближайшие недели, будет исключительно избирательной стратегией. Это очень важно для анализа ситуации: все это не прогибание перед Путиным, не сложный расчет. Все заявления Трампа и его свита станут частью избирательной тактики или стратегии", – отметил эксперт.

Он продолжает, исходя из этой новой стратегии, главная угроза для нас – возможная ссора Зеленского и Трампа во время предстоящей встречи и потеря разведданных и помощи, оказываемой США. Но в отличие от ситуации, которая сложилась после ссоры в Овальном кабинете, мы имеем гораздо более сложную историю, потому что Европа будет иметь более ограниченное влияние, чем это было полтора года назад.

"И здесь, как и после Анкориджа, ключевую роль будут играть американские СМИ и настроения избирателей. Для нас очень важно сейчас сделать все от себя зависящее, чтобы перехватить инициативу именно в американских СМИ. Ибо именно от них зависит будущее поведение Трампа. В том числе и во время переговоров не только с Зеленским, но и с Си", – отметил эксперт.

По мнению Вадима Денисенко, у нас есть считанные дни, чтобы навязать свою игру и это можно сделать, но для этого требуется системная работа. И нужно объединить усилия власти и оппозиции. И главное: наступить на горло своим амбициям.

Также издание "Комментарии" сообщало – Кушнер повторил ультиматум Кремля: чем для Украины обернется "мир" на условиях РФ.



