У нас остались считанные дни: что может произойти во время ближайшей встречи Трампа и Зеленского

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Кравцев Сергей
Заявление Кушнера о необходимости вывести украинские войска из Донбасса и заявление Трампа о том, что цены на дизель в США растут из-за ударов украинских дронов по российским НПЗ – это пролог к большой ссоре, которой может завершиться встреча Трампа и Зеленского. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Политолог отмечает, начать нужно с того, что заявления об НПЗ – это чистый бред. В течение последнего месяца Трамп несколько раз пытался надавить на собственных производителей, чтобы держать цены на топливо на внутреннем рынке, но это давление ни к чему не привело. В августе Трамп уже атаковал ExxonMobil и Chevron, обвиняя их в том, что они зарабатывают слишком много на высоких ценах на топливо. Американские СМИ писали, что 1 сентября он провел закрытое совещание с нефтяниками, но это ни к чему не привело. Проще говоря, всесильный Трамп сел в лужу и побоялся публично жестко атаковать главных спонсоров своей партии.
Он продолжает, исходя из этой новой стратегии, главная угроза для нас – возможная ссора Зеленского и Трампа во время предстоящей встречи и потеря разведданных и помощи, оказываемой США. Но в отличие от ситуации, которая сложилась после ссоры в Овальном кабинете, мы имеем гораздо более сложную историю, потому что Европа будет иметь более ограниченное влияние, чем это было полтора года назад.
По мнению Вадима Денисенко, у нас есть считанные дни, чтобы навязать свою игру и это можно сделать, но для этого требуется системная работа. И нужно объединить усилия власти и оппозиции. И главное: наступить на горло своим амбициям.
Также издание "Комментарии" сообщало – Кушнер повторил ультиматум Кремля: чем для Украины обернется "мир" на условиях РФ.