У МВФ висунули Києву категоричну вимогу для виживання: до чого готуватися

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва наголосила, що Україна має потенціал стати економічним лідером у Європі, однак для цього уряду доведеться ухвалювати непопулярні рішення, зокрема поступово скасовувати субсидії на електроенергію та опалення.

Про це вона заявила під час дискусії "Україна: на передовій майбутнього", що відбулася в рамках Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Георгієва зазначила, що нинішня система субсидій, хоч і зрозуміла з соціальної точки зору, потребує реформування, аби зробити енергетичний сектор більш ефективним і фінансово стабільним.

Крім того, за словами очільниці МВФ, фіскальна сфера України потребує суттєвого доопрацювання.

"Ще є над чим працювати у питанні податкової системи. Ми аналізуємо, як справедливіше розподілити податкове навантаження. Це складно, але необхідно", — підкреслила Георгієва.

Вона попередила, що процес економічних трансформацій зазвичай проходить непросто. Для ілюстрації директорка МВФ звернулася до досвіду Болгарії після падіння комуністичного режиму, коли період початкової ейфорії швидко змінився усвідомленням необхідності непростих і жорстких рішень для відновлення економіки.

"Я дивлюся на історію своєї країни і можу сказати, що цей шлях був дуже болючим. Після ейфорії від зникнення комунізму настала сувора реальність: відновлення економіки вимагало жертв. Тож головне завдання зараз — завершити незавершені справи", — наголосила Крісталіна Георгієва.

