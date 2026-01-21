Кривий Ріг пережив небачений ракетний терор: відомо про жертв і поранених

У ніч на 21 січня російські окупаційні війська завдали масштабного ракетного та безпілотного удару по Кривому Рогу та Дніпропетровській області. Атака спричинила руйнування як приватних будинків, так і багатоповерхівок, а також стала причиною людських жертв.

Фото: з відкритих джерел

Деталі удару повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, під час атаки загинули двоє місцевих жителів — чоловік 77 років і жінка 72 років. Ще одна мешканка, 53-річна жінка, отримала поранення середньої тяжкості та була госпіталізована. У кількох приватних будинках виникли пожежі, загалом пошкоджено три приватні оселі.

Для надання допомоги постраждалим одразу після атаки було розгорнуто штаб у школі неподалік від місця удару, який почав працювати з 6:00 ранку. За словами Олександра Вілкула, персонал штабу оперативно координує надання допомоги мешканцям.

У нічному нападі противник застосував як ракетну зброю, так і ударні безпілотники. Сили протиповітряної оборони України успішно знищили 84 ворожі БпЛА, що значно обмежило масштаб руйнувань. Ворог використав балістичну ракету "Іскандер-М", запущену з тимчасово окупованих територій Криму, а також 97 ударних безпілотників типів "Шахед", "Гербера" та інших моделей, що рухалися з напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда та Донецьк.

За підсумками атаки зафіксовано прямі влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА по 11 об’єктах, а уламки збитих безпілотників впали на одній з локацій. Події цієї ночі ще раз підтвердили готовність сил ППО та важливість оперативного реагування на загрози з боку противника, а також наголосили на потребі постійної підтримки цивільного населення в умовах активних обстрілів.

