Кривой Рог пережил невиданный ракетный террор: известно о жертвах и раненых
Кривой Рог пережил невиданный ракетный террор: известно о жертвах и раненых

Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу и области Днепропетровщины, в результате чего пострадали 9 частных домов и 5 многоэтажек.

21 января 2026, 09:20
Автор:
Клименко Елена

В ночь на 21 января российские оккупационные войска нанесли масштабный ракетный и беспилотный удар по Кривому Рогу и Днепропетровской области. Атака повлекла за собой разрушение как частных домов, так и многоэтажек, а также стала причиной человеческих жертв.

Кривой Рог пережил невиданный ракетный террор: известно о жертвах и раненых

Детали удара сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. По его словам, во время атаки погибли два местных жителя — мужчина 77 лет и женщина 72 года. Еще одна жительница, 53-летняя женщина, получила ранение средней тяжести и госпитализирована. В нескольких частных домах возникли пожары, в общей сложности повреждены три частных дома.

Для оказания помощи пострадавшим сразу после атаки был развернут штаб в школе неподалеку от места удара, который начал работать с 6:00 утра. По словам Александра Вилкула, персонал штаба оперативно координирует предоставление помощи жителям.

В ночном приступе противник применил как ракетное оружие, так и ударные беспилотники. Силы противовоздушной обороны Украины успешно уничтожили 84 вражеских БПЛА, что значительно ограничило масштаб разрушений. Враг использовал баллистическую ракету "Искандер-М", запущенную с временно оккупированных территорий Крыма, а также 97 ударных беспилотников типов "Шахед", "Гербера" и других моделей, двигавшихся по направлениям Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Чауда и Донецк.

По итогам атаки зафиксированы прямые попадания баллистической ракеты и 13 ударных БПЛА по 11 объектам, а обломки сбитых беспилотников упали на одной из локаций. События этой ночью еще раз подтвердили готовность сил ПВО и важность оперативного реагирования на угрозы со стороны противника, а также отметили необходимость постоянной поддержки гражданского населения в условиях активных обстрелов.

