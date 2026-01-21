В МВФ выдвинули Киеву категорическое требование для выживания: к чему готовиться

Директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева подчеркнула, что у Украины есть потенциал стать экономическим лидером в Европе, однако для этого правительству придется принимать непопулярные решения, в частности постепенно отменять субсидии на электроэнергию и отопление.

Фото: из открытых источников

Об этом она заявила в ходе состоявшейся в рамках Всемирного экономического форума в Давосе дискуссии "Украина: на передовой будущего". Георгиева отметила, что нынешняя система субсидий, хоть и понятна с социальной точки зрения, нуждается в реформировании, чтобы сделать энергетический сектор более эффективным и финансово стабильным.

Кроме того, по словам главы МВФ, фискальная сфера Украины нуждается в существенной доработке.

"Еще есть над чем работать по вопросу налоговой системы. Мы анализируем, как справедливее распределить налоговую нагрузку. Это сложно, но необходимо", – подчеркнула Георгиева.

Она предупредила, что процесс экономических трансформаций, как правило, проходит непросто. Для иллюстрации директор МВФ обратилась к опыту Болгарии после падения коммунистического режима, когда период начальной эйфории быстро сменился осознанием необходимости непростых и жестких решений для восстановления экономики.

"Я смотрю на историю своей страны и могу сказать, что этот путь был очень болезненным. После эйфории от исчезновения коммунизма наступила суровая реальность: восстановление экономики требовало жертв. Поэтому главная задача сейчас – завершить незавершенные дела", – подчеркнула Кристалина Георгиева.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 21 января российские оккупационные войска нанесли масштабный ракетный и беспилотный удар по Кривому Рогу и Днепропетровской области. Атака повлекла за собой разрушение как частных домов, так и многоэтажек, а также стала причиной человеческих жертв.