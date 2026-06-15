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«У Мумбаї індійців запрошують до України»: що відомо про оголошення

«Насправді це фейк»: Центр протидії дезінформації викрив чергову брехню РФ про масове завезення мігрантів

15 червня 2026, 17:25
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Недилько Ксения

Російські спецслужби продовжують масштабувати антимігрантську інформаційну операцію, намагаючись штучно збурити українське суспільство. Цього разу у медіапросторі почали активно тиражувати фотографію нібито рекламного банера, встановленого в індійському мегаполісі Мумбай, де жителів закликають вирушати до України.

«У Мумбаї індійців запрошують до України»: що відомо про оголошення

Трудові мігранти

"На сфальсифікованому плакаті зображена дівчина в українському національному вбранні", — розповідають розслідувачі, деталізуючи зміст підробки, яка також містить текстові заклики до індійців працевлаштовуватися в Україні, будувати тут родини та створювати власне майбутнє.

Аналітики профільного Центру оперативно дослідили це поширене зображення та повністю спростували його автентичність.

«У Мумбаї індійців запрошують до України»: що відомо про оголошення - фото 2

"Насправді ця фотографія — фейк, — наголошують фахівці, підтверджуючи, що картинку було повністю змодельовано сторонніми особами. — Зображення сфабриковано за допомогою графічних редакторів та штучного інтелекту".

Експерти офіційно запевнили, що жодних реальних рекрутингових чи інформаційних кампаній такого характеру на території Індії ніколи не організовували. Цей випадок є лише черговою ланкою у тривалій дискредитаційній кампанії, спрямованій проти нашої держави. При цьому офіційні цифри повністю руйнують вигадки ворога про "масову міграцію": за першу третину 2026 року дозволи на роботу отримали лише 3,2 тисячі іноземних громадян, що є мізерним показником порівняно з часами до початку повномасштабного вторгнення.

"Мета російської дезінформаційної кампанії — розпалити ксенофобські настрої", — акцентують увагу аналітики, додаючи, що ворог прагне штучно нав'язати громадянам страх про так зване "заміщення корінного населення".

Такими маніпуляціями Кремль розраховує посіяти недовіру до державних інституцій, спровокувати внутрішні конфлікти та максимально розхитати стабільність усередині українського соціуму.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що очільники прифронтових регіонів вимагають від керівництва держави переглянути підходи до подолання кадрового дефіциту. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що спільно з представниками Асоціації прифронтових міст та громад офіційно звернувся до Кабміну та парламенту "щодо недопущення масового, неконтрольованого залучення трудових мігрантів".



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