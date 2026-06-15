«В Мумбаи индейцев приглашают в Украину»: что известно об объявлении

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Недилько Ксения
Российские спецслужбы продолжают масштабировать антимигрантскую информационную операцию, пытаясь искусственно взбудоражить украинское общество. В этот раз в медиапространстве начали активно тиражировать фотографию якобы рекламного баннера, установленного в индийском мегаполисе Мумбай, где жителей призывают отправляться в Украину.
Трудовые мигранты
Аналитики профильного Центра оперативно исследовали это распространенное изображение и полностью опровергли его подлинность.
Эксперты официально заверили, что никаких реальных рекрутинговых или информационных кампаний такого характера на территории Индии никогда не организовывали. Этот случай является очередным звеном в длительной дискредитационной кампании, направленной против нашего государства. При этом официальные цифры полностью разрушают выдумки врага о "массовой миграции": за первую треть 2026 года разрешения на работу получили лишь 3,2 тысячи иностранных граждан, что является мизерным показателем по сравнению с временами до начала полномасштабного вторжения.
Такими манипуляциями Кремль рассчитывает посеять недоверие к государственным институтам, спровоцировать внутренние конфликты и максимально расшатать стабильность внутри украинского социума.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что главы прифронтовых регионов требуют от руководства государства пересмотреть подходы к преодолению кадрового дефицита. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что совместно с представителями Ассоциации прифронтовых городов и громад официально обратился в Кабмин и парламент "по недопущению массового, неконтролируемого привлечения трудовых мигрантов".