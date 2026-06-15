«В Мумбаи индейцев приглашают в Украину»: что известно об объявлении

Российские спецслужбы продолжают масштабировать антимигрантскую информационную операцию, пытаясь искусственно взбудоражить украинское общество. В этот раз в медиапространстве начали активно тиражировать фотографию якобы рекламного баннера, установленного в индийском мегаполисе Мумбай, где жителей призывают отправляться в Украину.

Трудовые мигранты

"На сфальсифицированном плакате изображена девушка в украинской национальной одежде", — рассказывают расследователи, детализируя содержание подделки, которая также содержит текстовые призывы к индейцам трудоустраиваться в Украине, строить здесь семьи и создавать собственное будущее.

Аналитики профильного Центра оперативно исследовали это распространенное изображение и полностью опровергли его подлинность.

"На самом деле эта фотография — фейк, — подчеркивают специалисты, подтверждая, что картинка была полностью смоделирована посторонними лицами. — Изображение сфабриковано с помощью графических редакторов и искусственного интеллекта".

Эксперты официально заверили, что никаких реальных рекрутинговых или информационных кампаний такого характера на территории Индии никогда не организовывали. Этот случай является очередным звеном в длительной дискредитационной кампании, направленной против нашего государства. При этом официальные цифры полностью разрушают выдумки врага о "массовой миграции": за первую треть 2026 года разрешения на работу получили лишь 3,2 тысячи иностранных граждан, что является мизерным показателем по сравнению с временами до начала полномасштабного вторжения.

"Цель российской дезинформационной кампании – разжечь ксенофобские настроения", – акцентируют внимание аналитики, добавляя, что враг стремится искусственно навязать гражданам страх о так называемом "замещении коренного населения".

Такими манипуляциями Кремль рассчитывает посеять недоверие к государственным институтам, спровоцировать внутренние конфликты и максимально расшатать стабильность внутри украинского социума.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что главы прифронтовых регионов требуют от руководства государства пересмотреть подходы к преодолению кадрового дефицита. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что совместно с представителями Ассоциации прифронтовых городов и громад официально обратился в Кабмин и парламент "по недопущению массового, неконтролируемого привлечения трудовых мигрантов".



